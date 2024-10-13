Детектив, связанный с НКВД в Паневежисе: исчезновение мемориальной доски заметили лишь через несколько лет

Мэр района сказал, что полицию вызывать не будет.
„Если доска не появится – закажем новую“, – сказал мэр.
Детектив пытаются распутать после того как на прошлой неделе выяснилось, что доска пропала. Об этом информировала социал-демократ Ангеле Пранайтите.
По ее словам, доски, сообщавшей, что в здании в 1944–1954 гг работал отдел НКВД-МВД-МГБ, нет больше года.
„Эта доска свидетельствовала об истории, которая важна не только для Крекенавы, но и для всей Литвы. Сначала я не обратила внимания на исчезновение доски, поскольку здание ремонтировали. Однако после ремонта доски также не оказалось на месте“, – сказала Пранайтите, сохранившая фото мемориальной доски, которая там была размещена в мае 1999 года.
Пранайтите пыталась выяснить, куда пропала доска у местных жителей, но не нашлось никого, кто бы знал ответ на этот вопрос.
Политик информировала о происшествии и Литовский центр исследования геноцида жителей и сопротивления.
Мэр Антанас Поцюс сказал, что поисками доски еще не занялись, но немедленно займутся.
„Мы будем искать саму доску, а не тех, по чьей вине она исчезла. Полицию к поискам привлекать не будем. Если не найдем доску, закажем новую“, – заметил он.
Староста Крекенавы Вайдас Каушакис признал, что об исчезновении доски узнал от Пранайтите.
„Не представляю, когда она пропала и где находится“, – сказал он.
Он помнит, что раньше в этом здании действовало фотоателье, была и пивная. Сейчас там находится ресторан Laimė kartu.
Хозяйка ресторана Раса Марозене сказала, что купила заброшенное здание 1936 года в 2018 году у Жукайте, которая получила его в наследство.
Она уверяет, что когда купила дом, на нем доски не было.
„Я живу в Крекенаве с подростковых лет. Хорошо помню, что здесь было фотоателье, книжный, была парикмахерская и швейное ателье“, – сказала Марозене.
На втором этаже, по ее словам, жили люди, но они потом съехали.
Это здание называли домом Жукаса (по фамилии его владельца).