Десятки тысяч жителей должны подписать новые договоры о поставках электроэнергии

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
Į Lietuvą atvyko pirmieji išmanūs elektros skaitikliai
Į Lietuvą atvyko pirmieji išmanūs elektros skaitikliai
ФОТО: ESO
Потребителям электроэнергии стоит проверить срок действия договоров, сообщают частные поставщики электричества. Они рекомендуют подписать новые договоры, не дожидаясь последнего дня. Поставщики рассказали, какую цену после окончания срока действия договора будут платить люди, которые не заключат новый договор.

"Немалая часть клиентов до сих пор не заключила договоры о поставках электроэнергии, которые будут действовать с 2024 года. Мы давно выслали им предложения с самым низким на тот момент тарифом. Другие поставщики должны были также сделать это как минимум за 30 дней до окончания срока действия договора", – сказал Delfi представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.

"В соответствии с установившейся практикой, если клиент не заключит договор до истечения срока, ему продлят договор и будут поставлять электричество по указанной цене", – прибавил он.

Чтобы с 1 января действовал новый договор, клиенты Elektrum Lietuva должны подписать его до 30 декабря.

Представитель компании Enefit Ева Крикштопайтите сказала, что у них немного клиентов, договоры которых заканчиваются в этом году.

"Это меньше 2% всех наших клиентов, поскольку большая часть наших клиентов подписывает договор на 6 или 7 лет", – заметила она.

"Мы стараемся предложить нашим клиентам, у которых истекает срок действия договора, более привлекательные предложения, нежели те, которые предлагаем новым клиентам", – заметила она.

В случае с Enefit, чтобы договор действовал с 1 января, важно его подписать за 3 дня до начала января. Поэтому компания ждет клиентов до Рождества.

Крупнейший частный поставщик Ignitis отмечает, что 100 000 жителей, подписавших договор на 18 месяцев, должны проверить сроки действия своих соглашений и тарифы.

Представитель Ignitis Лаура Беганскене сказала Delfi, что для того, чтобы план действовал с 1 января, надо заключить новый договор до предпоследнего дня текущего месяца (т.е. 30 декабря).

Если клиенты не продлят договоры, то электричество им будут поставлять по тому тарифу, который был указан в предложении, высланном по эл. почте или смс-сообщением.

"Отмечаем, что клиенты Ignitis, получившие предложения, получили самый выгодный на момент получения предложения вариант тарифа (...)", – сказала Беганскене.

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