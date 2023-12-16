Десятки тысяч жителей должны подписать новые договоры о поставках электроэнергии

"Немалая часть клиентов до сих пор не заключила договоры о поставках электроэнергии, которые будут действовать с 2024 года. Мы давно выслали им предложения с самым низким на тот момент тарифом. Другие поставщики должны были также сделать это как минимум за 30 дней до окончания срока действия договора", – сказал Delfi представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.

"В соответствии с установившейся практикой, если клиент не заключит договор до истечения срока, ему продлят договор и будут поставлять электричество по указанной цене", – прибавил он.

Чтобы с 1 января действовал новый договор, клиенты Elektrum Lietuva должны подписать его до 30 декабря.

Представитель компании Enefit Ева Крикштопайтите сказала, что у них немного клиентов, договоры которых заканчиваются в этом году.

"Это меньше 2% всех наших клиентов, поскольку большая часть наших клиентов подписывает договор на 6 или 7 лет", – заметила она.