Десятилетний мальчик ударил одноклассницу, девочка попала в больницу

В СМИ сообщалось, что мальчик ударил девочку, она пыталась защититься, тогда он ударил ее в левый висок и сломал очки.

По данным lrt.lt, в класс вызвали директора, которая измерила у девочки температуру и велела ей оставаться на уроках. Потом девочку в больницу отвезли родители, врачи установили ушиб головы и травму головного мозга. После этого происшествия послышалась критика в адрес учителя и школы.

Delfi с директором школы связаться не удалось. Родители утверждают, что агрессию среди четвероклассников никто не может обуздать.

В редакцию Delfi обратилась мама одного из детей этой школы и сказала, что больше всего удивляет позиция директора.