"Десять минут молчания": акции протеста против новой коалиции пройдут у Сейма и на площади Единства

Вильнюсский муниципалитет выдал разрешение на проведение в четверг перед Сеймом акции протеста против включения партии Ремигиюса Жемайтайтиса в правящую коалицию. По словам представителя столичного муниципалитета Габриэлюса Грубинскаса, разрешение выдается на собрание до 5 тыс. человек.
„В субботу в Вильнюсское самоуправление поступило обращение от физического лица о разрешении организовать на площади Независимости „Протест против включения партии „Заря Немана“ в правящую коалицию“. После рассмотрения запроса сегодня было принято решение о выдаче разрешения на собрание до 5 тыс. человек“, - сообщил Elta Г. Грубинскас.
В субботу, после того как социал-демократы, Союз демократов „Во имя Литвы“ и „Заря Немана“ подтвердили, что готовятся к совместной работе в коалиции, писатель Юстинас Жилинскас начал призывать общественность организовать митинг перед Сеймом. Как написано на странице митинга „Десять минут молчания“ в Facebook, он призван показать, что в политике должны быть красные линии, среди которых – нулевая толерантность к антисемитизму.
„Собираясь, мы еще раз обращаемся к Социал-демократической партии Литвы, Союзу демократов „Во имя Литвы“: ваши действия уже нанесли большой ущерб репутации Литвы, о чем свидетельствуют реакции иностранных политиков и статьи в международных СМИ. Этот след невозможно стереть, но смягчить его все же можно. Мы также обращаемся к президенту Литовской Республики: ваш авторитет среди избирателей может стать частью перемен“, - говорится на странице митинга в Facebook.
На странице указано, что мероприятие не организовано какой-либо партией или движением. Как объявлено в Facebook, организуемое мероприятие открыто для всех, кто не одобряет это коалиционное соглашение.
Аналогичный протест организован в Каунасе, на площади Единства.
„Мы хотим поддержать эту инициативу, но не у всех есть возможность поехать в Вильнюс, поэтому мы организуем эту встречу и в Каунасе!“, - говорится на странице „Десяти минут тишины Каунас“ в Facebook.
Несмотря на критику со стороны иностранных партнеров, Социал-демократическая партия (СДПЛ), формирующая правящее большинство, в понедельник подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ и Союзом демократов „Во имя Литвы“.
Участие в коалиции возглавляемой Р. Жемайтайтисом партии подверглось и международной критике. Критику и свою позицию по поводу решения высказали политики Германии, Польши и США.