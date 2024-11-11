"Десять минут молчания": акции протеста против новой коалиции пройдут у Сейма и на площади Единства

„Собираясь, мы еще раз обращаемся к Социал-демократической партии Литвы, Союзу демократов „Во имя Литвы“: ваши действия уже нанесли большой ущерб репутации Литвы, о чем свидетельствуют реакции иностранных политиков и статьи в международных СМИ. Этот след невозможно стереть, но смягчить его все же можно. Мы также обращаемся к президенту Литовской Республики: ваш авторитет среди избирателей может стать частью перемен“, - говорится на странице митинга в Facebook.