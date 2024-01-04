Дерзкие коты, статуя Свободы, общепит в 90-е: как Delfi протестировал поезд Вильнюс-Рига

И, конечно же, в новом выпуске расскажем, что посмотреть в Риге между утренним и дневным рейсом. В латвийской столице, в компании Полины Шилиной, журналиста Delfi.lv, мы обойдем самые яркие локации. Как выглядит праздничная ярмарка? Что за история о "попе кота", которой развлекают гостей города? Где поесть и посмотреть на рижскую панораму? Отправляемся!
Железнодорожный маршрут Вильнюс-Рига балтийские путешественники ждали без малого 20 лет — рейс исчез в январе 2004 года. Нынеший поезд Вильнюс-Рига стартует рано, в 6:30 утра. Отправление назад, из Риги – уже во второй половине дня. У желающих посмотреть латвийскую столицу между двумя рейсами будет примерно 4 часа. По пути поезд останавливается в Кайшядорисе, Шяуляй, Йонишкисе и Елгаве в Латвии. Полюбоваться балтийскими пейзажами, узнать историю транзитных городов и встретить рассвет у порога Риги отправились редактор ru.Delfi.lt Олег Ерофеев, а также ведущие Анжела Бубеляк и Томас Стасюкявичюс.
Карты, деньги и еда
Дилемму, чем же заняться четыре часа в поезде, в наши дни решает вайфай. Точнее, хороший вайфай. В течение поездки мобильный интернет работает слабо, зато вайфай подключается быстро и показывает полную сеть. Однако Интернет, увы, так же быстро и пропадает. Вердикт: посмотреть фильм или нагружать сеть чем-то более громздким, чем пролистывание новостной ленты, вряд ли получится. Остается рассматривать карту маршрута, запастись книгами или же пригласить в путешествие хорошего собеседника. Либо заказать еды и просто наслаждаться видами за окном. Меню во втором классе незателивое: лапша быстрого приготовления, бутерброды, чипсы, ягоды, сладости.
Один из ключевых вопросов: выгодно ли ездить в Ригу на поезде? Ответ недавно пытался найти утешественник, главный редактор журнала Auto Bild Lietuva Витольдас Милюс, которые выехал из Вильнюса одновременно с поездом на автомобиле. В итоге он приехал на железнодорожный вокзал в Риге в 10:05 — на 38 минут раньше поезда. Поездка на автомобиле обошлась чуть дороже билета на поезд, 28 евро. Однако при выборе поезда поездка на двоих уже будет стоить 48, на троих 72 евро, на четверых — почти 100 евро. Выгодно (хоть и не столь быстро, как на автомобиле) ездить разве что в одиночку.
Дом с котами, рижская ярмарка, Статуя свободы
За 4 часа между рейсами можно обойти несколько локаций в Старом городе. Например, посмотреть дом с котами, расположенный напротив Большой Гильдии. Существует легенда, что купец, получивший отказ и не ставший членом Большой Гильдии, заказал скульптуры черных котов и водрузил их на крышу своего доходного дома, расположенного напротив Гильдии. Таким образом, обидчики могли лицезреть кошачьи филейные части из своих рабочих кабинетов. Со временем котов развернули, но забавная легенда для туристов осталась.
Несколько часов между отправлениями позволяют осмотреть локации, которые все-таки находятся не очень далеко от воказала и сконцентрированы в историческом центре: Памятник Свободы, который жители Латвии называют Милдой, и смену караула возле монумента; погулять у дома Черноголовых, забраться на башню Церкви Святого Петра и насладиться панорамой, выпить глинтвейн или рижский бальзам на ярмарке, а также пообедать.
Возможно, в обозримом будущем новый маршрут будет продлен. Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис предложит коллегам из стран Балтии в Эстонии запустить железнодорожный маршрут Вильнюс-Рига-Таллинн и обсудит реализацию проекта Rail Baltica.