Деревянный Шнипишкес: позор города?

С одной стороны – небоскрёбы и центр Вильнюса, а рядом – деревянные постройки XIX века.
Эту часть Шнипишского района столицы часто называют Шанхаем. В ноябре району было присвоено другое название – „Деревянный Шнипишкес“. Границы территории архитектурного наследия расширены и охраняются.
„Неторопливый образ жизни, сеть улиц, зеленые территории, исторические границы участков сохранены“, — сказала Лаура Кайрене, главный архитектор Вильнюса.
Планы по сохранению этой территории существовали и раньше. Деревянные дома хотели перенести в региональный парк Павильнис. Однако нынешняя концепция заключается в реконструкции заброшенных деревянных зданий, и инвесторам предлагается создать новую деревянную архитектуру.
„Новостройки можно будет создавать на тех участках, где не будет построек с ценным архитектурным наследием. Почему мы не можем договориться о современной деревянной архитектуре, как это делают датчане и норвежцы“, - сказала Л. Кайрене.
Ожидается, что в „Деревянном Шнипишкес“ будут построены бизнес-предприятия, различные кафе и новые деревянные жилые дома. Инвесторы называют такое видение утопическим, поскольку требования охраны наследия и пожарной безопасности якобы препятствуют любому новому строительству.
„Если какой-то застройщик купил земельные участки в надежде построить на них 4-, 5- или 6-этажные дома, соответствующие действующему законодательству и документам территориального планирования, он точно не будет строить, потому что любое строительство будет нерентабельным“, - сказал генеральный директор Ober-Haus Аудрюс Шапока.
Инвестиционный директор Citus Шарунас Тарутис поддержал идею. По его словам, этой части города грозит как минимум 20 лет застоя.
„Согласно новым планам, строительство на этом месте сокращается более чем вдвое. То есть застройщики смогут построить как минимум вдвое меньше домов в том месте, где планировали“, — пояснил Ш. Тарутис.
Он добавляет, что из-за непривлекательных требований цены на земельные участки в этом районе упадут. Это будет означать, что тем, кто здесь живет, просто не будет выгодно продавать свои дома. Решение состоит в том, чтобы реконструировать дом, но это будет стоить дороже, чем строительство нового дома.
„Жители, которые там живут, а их большинство - это те, кто фактически живет в нищете, пожилые люди, у которых нет отопления, греются дровами, брикетами, откуда они возьмут средства, чтобы возродить Шнипишкес“, - подчеркнул генеральный директор Ober-Haus.
В муниципалитете уверяют, что не оставят жителей одних. Будут финансировать большую часть работ по содержанию жилья.
„На 70 проц. муниципалитет финансирует объекты на охраняемых территориях. Таким образом, создается возможность для них более свободно выйти из ситуации статус-кво“, - заверила главный архитектор Вильнюса. Однако все остальное должны покрыть сами жильцы.
Инвесторы утверждают, что идея „Деревянного Шнипишкес“ прекрасна, но ее реализация оставляет желать лучшего. „За рубежом есть примеры, когда такие кварталы национализируют, выкупают по хорошей цене, людям разрешают где-то покупать недвижимость, город перенимает это место, открывает кафе, мастерские, учреждения кратковременного проживания. Здесь город должен участвовать собственным капиталом“, - сказал Ш. Тарутис.
Вице-мэр Витаутас Миталас также раскритиковал концепцию Шнипишкес.
„Если мы закроем рост города в центре или замедлим его без внятных аргументов, расширение пойдет на окраины города или даже за пределы города Вильнюса, в конечном итоге потребуют хороших школ, хороших дорог, а на это все нет денег“, - сказал В. Миталас.
Директор Департамента культурного наследия Видмантас Безарас говорит, что не стоит надеется, чтобы Шнипишский район возродился за несколько лет.
„Дворцу Сапеги тоже потребовалось 20-30 лет, чтобы вернуться к жизни, и это еще не все. Многие другие объекты создаются постепенно, по кусочкам, шаг за шагом“, — рассказал В. Безарас.
Однако он согласен, что не хватает дискуссий и должного обсуждения. Некоторые из застройщиков уже обратились в суд, поскольку их не проинформировали о новых требованиях. В муниципалитете уверяют, что требования все-таки будут утверждены, и обещают встретиться с застройщиками и найти наиболее подходящее решение.