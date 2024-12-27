Деревянный Шнипишкес: позор города?

Планы по сохранению этой территории существовали и раньше. Деревянные дома хотели перенести в региональный парк Павильнис. Однако нынешняя концепция заключается в реконструкции заброшенных деревянных зданий, и инвесторам предлагается создать новую деревянную архитектуру.

Эту часть Шнипишского района столицы часто называют Шанхаем. В ноябре району было присвоено другое название – „Деревянный Шнипишкес“. Границы территории архитектурного наследия расширены и охраняются.

С одной стороны – небоскрёбы и центр Вильнюса, а рядом – деревянные постройки XIX века.

„Если какой-то застройщик купил земельные участки в надежде построить на них 4-, 5- или 6-этажные дома, соответствующие действующему законодательству и документам территориального планирования, он точно не будет строить, потому что любое строительство будет нерентабельным“, - сказал генеральный директор Ober-Haus Аудрюс Шапока.

Ожидается, что в „Деревянном Шнипишкес“ будут построены бизнес-предприятия, различные кафе и новые деревянные жилые дома. Инвесторы называют такое видение утопическим, поскольку требования охраны наследия и пожарной безопасности якобы препятствуют любому новому строительству.

„Новостройки можно будет создавать на тех участках, где не будет построек с ценным архитектурным наследием. Почему мы не можем договориться о современной деревянной архитектуре, как это делают датчане и норвежцы“, - сказала Л. Кайрене.

Инвестиционный директор Citus Шарунас Тарутис поддержал идею. По его словам, этой части города грозит как минимум 20 лет застоя.

„Согласно новым планам, строительство на этом месте сокращается более чем вдвое. То есть застройщики смогут построить как минимум вдвое меньше домов в том месте, где планировали“, — пояснил Ш. Тарутис.

Он добавляет, что из-за непривлекательных требований цены на земельные участки в этом районе упадут. Это будет означать, что тем, кто здесь живет, просто не будет выгодно продавать свои дома. Решение состоит в том, чтобы реконструировать дом, но это будет стоить дороже, чем строительство нового дома.