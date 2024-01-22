Деревенские реалии: нет детектора дыма, пол провален, но есть огромный телевизор

Однако, по мнению Гинтараса Зониса, главного специалиста отдела государственного пожарного надзора Шяуляйского пожарно-спасательного управления, который расследует причины пожаров и посещает жителей во время профилактических мероприятий, причины этих трагических пожаров гораздо глубже.
"Прежде всего, это безответственность населения, халатность и отсутствие понимания ценности не только собственной жизни, но и жизни своих близких", — говорит он. — Что можно посоветовать? Перестать пить "на полную катушку", перестать курить в своих постелях и навести порядок в своих печах, работающих на твердом топливе".
Одной из основных причин пожаров в домах является то, что жители не чистят дымоходы. На вопрос, когда они чистили дымоход, чаще всего отвечают, что год или два назад. Вот вам и возгорание! Дымоход необходимо чистить каждые три месяца! Если люди живут в домах, построенных очень давно, где печи были установлены по чьей-то задумке, и не чистят их, то неудивительно, что их ждет большая беда.
Обычно загорается не верхняя часть дымохода, а его стенки, где расположено множество воздуховодов. В них скапливается сажа, а добраться очень трудно. Никто не хочет их разбирать, а потом собирать обратно, поэтому они остаются в таком состоянии до тех пор, пока не начнется пожар.
По словам Зониса, когда в дымоходе начинает гореть сажа, весь дом начинает сотрясаться и реветь: "Если вы слышите этот звук, нужно как можно скорее вызвать пожарную бригаду, чтобы остановить распространение огня".
Однако лучше не ждать, пока это произойдет, а выделить заранее деньги и нанять человека для чистки дымохода.
По словам специалиста, реальность такова, что в деревнях много одиноких женщин, чьи мужья давно умерли. И если раньше было кому присматривали за дымоходом, то теперь уже нет. А живым мужчинам заниматься делами зачатую мешает алкоголь".
По словам Г. Зониса, люди, которых посещают пожарные во время профилактических кампаний, обычно утверждают, что в их доме никогда ничего не горело и гореть не будет: "Мы дарим им детектор дыма, и они кладут его в ящик, а если устанавливают, то когда батарейка садится, уже не меняют... лень.
Когда все говорят о Европейском союзе, о покорении космоса, в 21 веке вы заходите в дом человека и обнаруживаете настоящую пещеру... Пол провалился, печь старая, но вся семья в будний день сидит перед двухметровым телевизором и смотрит сериал... Все получают пособия, муниципалитет обеспечивает дровами, у всех есть мобильные телефоны, а элементарного порядка нет".
В настоящее время, когда в стране установилась холодная погода, люди усиленно топят свои печи. Однако во избежание пожаров специалист советует не усердствовать, поскольку в случае стихийного бедствия пожарные могут не успеть приехать из-за разбитых дорог.
Следует также помнить, что во время отопительного сезона топить печи рекомендуется два-три раза в день и не более полутора часов. А уходя из дома, необходимо закончить топить за 2 часа до ухода. Чтобы горящие угли не выпадали из печи, дверца топки должна быть закрыта, а рядом с топкой необходимо положить негорючую подставку. Запрещается сушить дрова или другие горючие предметы на печи или рядом с ней.