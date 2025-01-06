Депутаты за 1,5 месяца устали: массово ушли в отпуск

В 2005 году Конституционный суд констатировал, что парламентская деятельность непрерывная, а время между сессиями - время отдыха депутатов. КС подчеркнул, что парламент должен установить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска депутатов, другие условия.
Однако политики до сих пор этот вопрос не упорядочили, депутаты обычно отдыхают между сессиями и в отличие от других жителей Литвы, могут отдыхать больше 20 рабочих дней в году.
Кроме того, известно, что нынешний спикер парламента Саулюс Сквернялис не намерен инициировать регламентацию этого вопроса.
О личных поездках депутаты информируют правление парламента, которое обычно дает разрешение на них, если они проходят не во время сессий.
Первыми в личные поездки отправились член Смешанной группы Витаутас Синица и либерал Евгений Шуклин: Синица 17–21 ноября поехал в Италию, а Шуклин 23–26 ноября – в Грузию.
25–29 ноября на Мальту ездила социал-демократ Раса Будбергите, а консерватор Миндаугас Линге 30 ноября–1 декабря – в Швецию. Представитель „Зари Немана“ Раймондас Шукис 29 ноября–2 декабря ездил в Германию.
Представитель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Рита Тамашунене 27–29 ноября ездила в Польшу, а 6–9 декабря – в Португалию. Социал-демократ Виолета Тураускайте 23–27 декабря ездила в Великобританию, а 16–24 февраля она поедет в Египет.
6–8 декабря в Великобританию ездил соцдем Шарунас Шукявичюс. В то же время в Польшу ездила представитель „Зари Немана“ Агне Ширинскене и депутат демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис.
В праздники многие депутаты ездили далеко за границу, некоторые побывали в экзотических краях.
Соцдем Рамунас Вижинтас 20 декабря–6 января был в Испании, там же побывал консерватор Раймондас Куодис, и представитель „Зари Немана“ Томас Домаркас: первый поехал туда с 31 декабря по 7 января, второй – с 30 декабря по 5 января.
Домаркас запланировал еще несколько поездок: 6–21 февраля в Таиланд, Турцию и Сингапур.
Социал-демократ Оринта Лейпуте 26–31 декабря была в Финляндии. Другая социал-демократ Лилия Вайтекунене – 25–29 декабря была в Эстонии.
Председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен 3–5 января побывала в Норвегии, ее коллега по фракции Симонас Гентвилас 31 декабря–7 января находится в Марокко, а либерал Арминас Лидяка в то же время отдыхал в Египте.
Поездка Чмилите-Нильсен:
Лидяка планирует поездку в Таиланд. Поедет туда 6–26 февраля.
Консерватор Жигимантас Павилёнис 23–30 декабря находился в Турции, там же на праздники был и депутат Витаутас Грубляускас – он отдыхал в Турции с 24 декабря по 3 января.
Отдых Павилёниса:
Пожелания Грубляускаса:
Один из лидеров „Зари Немана“ Робертас Пуховичюс отдыхал в ОАЭ, он находился там с 31 января по 7 января, а социал-демократ Дарюс Размислявичюс ездил в Великобританию, он находился там с 27 декабря по 2 января.
Консерварор Ингрида Шимоните 20–30 декабря находилась в Швеции, а депутат Игнас Вегеле на праздники находился в Малайзии и Сингапуре, он был там с 22 декабря по 7 января.
Поздравления Вегеле из-за границы:
Социал-демократ, министр социальной защиты и труда Инга Ругинене 26–30 отдыхала в Италии, с 4 по 11 января в Италии будет находиться соцдем Альгирдас Сисас. Член Смешанной фракции Артурас Зуокас находится в Италии с 27 декабря по 10 января.
Консерватор Гинтаре Скайсте с 1 по 6 января находилась во Франции.
Социал-демократ Дарюс Якавичюс с 28 декабря по 2янаря находился в Словакии, а член „Зари Немана“ Каролис Неймантас 27 декабря и 2-5 января был в Польше, 27-29 декабря в Чехии, 29-31 декабря – в Австрии, 29 декабря по 2 января – в Венгрии, а 2 января – в Словакии.
Поездка Неймантаса:
Социал-демократ Тадас Праяра перед Новым годом поехал в Германию – он находился там 27–31 декабря, а либерал Эдита Руделене 29 декабря- 5 января находилась в Андорре.
Соцдем Бируте Весайте ездила в Египет.
В Египте побывали или поедут некоторые другие депутаты: 21–28 января туда отправятся Дайва Петкявичене, Лина Шуките-Корсаке и соцдем Юрате Зайлскене, 17–24 февраля член „Зари Немана“ Дайнюс Варнас, а соцдем Лауринас Шедвидис поедет туда 1–8 марта.
Шуките-Корсаке в начале весны поедет в Италию. Она туда отправится с 27 февраля по 4 марта.
В свою очередь консерватор Витаутас Кярнагис 19 января- 3 февраля поедет в Индонезию и Сингапур, а его коллега Даля Ананавичюте 29 марта- 6 апреля – в Турцию.
Отпуск членов правительства в Литве регламентирован. Глава Соцмина Ругинене с 26 по 30 декабря находилась в Италии. 30 декабря она взяла отпуск за свой счет.
Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ушел в отпуск 27 декабря, министр обороны Довиле Шакалене – 27–31 декабря. Министр экономики и инноваций Лукас Савицкас взял выходной 27 декабря.
Министр охраны окружающей среды Повилас Подярскис отдыхал и 27 и 30 декабря, а с 31 декабря по 8 января он находится в отпуске.
Напомним, что правительство соцдема Гинтаутаса Палуцкаса принесло присягу 12 декабря 2024 года.