Депутаты за 1,5 месяца устали: массово ушли в отпуск

В 2005 году Конституционный суд констатировал, что парламентская деятельность непрерывная, а время между сессиями - время отдыха депутатов. КС подчеркнул, что парламент должен установить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска депутатов, другие условия.

Однако политики до сих пор этот вопрос не упорядочили, депутаты обычно отдыхают между сессиями и в отличие от других жителей Литвы, могут отдыхать больше 20 рабочих дней в году.

Кроме того, известно, что нынешний спикер парламента Саулюс Сквернялис не намерен инициировать регламентацию этого вопроса.