Депутаты с осторожностью оценивают предложение принимать на работу в полицию иностранцев: договориться будет трудно

В передаче журналиста Альгиса Раманаускаса генкомиссар Пожела сказал, что в будущем полицейскими могли бы работать и иностранцы.
„У нас есть проблема, о которой мы, наверное, первыми в стране стали говорить – на службу мы не можем принять не граждан, поскольку они должны давать присягу“, – сказал Пожела.
По его словам, практически нет сомнений в том, что в будущем ряды Литовской полиции пополнят иностранцы.
„В Великобритании наши соотечественники успешно работают полицейскими, не являясь гражданами Великобритании. И я думаю, что только вопрос времени, когда жизнь заставит нас принимать такие решения“, – сказал генкомиссар.
Однако член демократического союза „Во имя Литвы“ и бывший заместитель генкомиссара Альгирдас Стончайтис сказал, что можно поднимать вопрос о том, каких иностранцев имел в виду Пожела.
„О чем мы говорим – о гражданах Евросоюза, о гражданах стран НАТО, или о гражданах Алжира, Пакистана или о ком-то из Афганистана. Я не знаю, у нас есть представители разных диаспор“, – сказал Стончайтис.
По его мнению, сначала надо обсудить иные способы привлечения будущих полицейских.
„Надо переосмыслить управление системой, быть может, просто признать ошибки. Надо восстановить нагрузки – быть может, тогда система станет привлекательнее. И, конечно, надо платить полицейским адекватную зарплату. (...) Не пособие, а зарплату“, – акцентировал политик.
По мнению Стончайтиса, профессия полицейского очень важна, поэтому вопрос их нехватки должен решаться комплексно.
„Мы говорим не о рабочих и не о ком-то еще, это государственная служба. Да, как полицейский выполняет свои функции или не выполняет их, по этому граждане судят и само государство“, – прибавил депутат.
Намеки Пожелы критически оценили и правящие. По их словам, если реализовать такую инициативу, то появятся элементарные проблемы – с такими полицейскими будет сложно договориться.
„Я скептически это оцениваю. По простой причине – люди, которые работают с другими людьми, предоставляют публичные услуги, я думаю., они должны говорить на хорошем литовском языке. Иначе договориться с ними будет сложно“, – сказал консерватор Андрюс Вишняускас.
Однако, по его словам, работать в полиции могли бы родившиеся за границей граждане Литвы.
„Если говорить о тех людях, которые живут в Литве, у которых есть временный вид на жительство, гражданство Литвы, если это люди, родившиеся в другой стране, они хорошо говорят по-литовски и у них есть квалификация – тут я не вижу проблемы“, – подчеркнул Вишняускас.
Скептически предложение генкомиссара оценило и Министерство внутренних дел.
„МВД считает, что принятие иностранцев на работу в полицию не решит проблему нехватки полицейских. Кроме того, в таком случае придется менять закон о гражданстве“, – указали представители МВД.
По данным МВД, гораздо важнее делать службу в полиции привлекательнее.
„Министерство считает, что для привлечения на работу в полицию и повышения привлекательности госслужбы, надо увеличивать зарплаты, улучшать условия труда, обеспечить развитие ИТ и упростить работу“, – указало МВД.
В Литве сейчас не хватает 1300 полицейских, в комиссариатах свободно каждое 5 место. За год нехватка кадров в полиции увеличилась на 2%.