2024.04.26 12:54

Депутаты просят торговые сети отмечать товары компаний, экспортирующих свою продукцию в Россию

 
ru.DELFI.lt
Švedijos prekybininkų iniciatyva
Švedijos prekybininkų iniciatyva
ФОТО: Soc. tinklų nuotr.
Группа депутатов обратилась к торговым сетям с просьбой отмечать товары компаний, экспортирующих свою продукцию в Россию.

"У литовского общества есть право знать, кто по-прежнему экспортирует свою продукцию в Россию. Если отмечать продукцию этих компаний, то торговцы будут информировать покупателей, а те сами будут решать, что им покупать", – сказала депутат Даля Асанавичюте.

Обращение подписали 54 депутата из разных партий. Они считают, что жителей Литвы должны информировать о продукции таких компаний.

"Мы ищем диалога с торговыми сетями, не хотим обязывать их что-то делать, хотим договориться. Ответственный бизнес не должен отстраниться, ведь война в Украине касается всех нас", – сказал инициатор обращения Вилюс Семешка.

В обращении депутаты порадовались принятыми ранее решениями – изъятием из продажи российских и белорусских товаров.

Однако депутаты подчеркнули, что надо продолжать всеми силами поддерживать Украину.

В пресс-релизе сказано, что в этом году представлена оценка угроз нацбезопасности, в которой ясно сказано, что компании, продолжающие работу в России, поддерживают кремлевский режим своим вкладом в экономику России и помогают режиму получать необходимые для войны деньги.

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