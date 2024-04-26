Депутаты просят торговые сети отмечать товары компаний, экспортирующих свою продукцию в Россию

"У литовского общества есть право знать, кто по-прежнему экспортирует свою продукцию в Россию. Если отмечать продукцию этих компаний, то торговцы будут информировать покупателей, а те сами будут решать, что им покупать", – сказала депутат Даля Асанавичюте.

Обращение подписали 54 депутата из разных партий. Они считают, что жителей Литвы должны информировать о продукции таких компаний.

"Мы ищем диалога с торговыми сетями, не хотим обязывать их что-то делать, хотим договориться. Ответственный бизнес не должен отстраниться, ведь война в Украине касается всех нас", – сказал инициатор обращения Вилюс Семешка.

В обращении депутаты порадовались принятыми ранее решениями – изъятием из продажи российских и белорусских товаров.