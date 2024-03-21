Депутаты проголосовали за увольнения канцлера парламента

По словам депутатов, есть и другие вопросы, "неэффективное и несвоевременное решение которых обуславливает хроническое ухудшение условий работы как работников канцелярии, так и депутатов".

"Первое, это неверные и необоснованные данные и факты. Я хотел бы видеть, чем канцлер помешал процессу издания законов, чем он ухудшил этот процесс и т.д. Много говорили о напряжении в организации и т.д. Я готов принять все замечания о напряжении, конфликтах, только сначала покажите мне факты – конкретные, хотя бы один", – сказал он.