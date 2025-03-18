Депутаты предлагают ужесточить санкции для россиян и белорусов, которые ездят на родину: грозит упразднение вида на жительство

„Цель этих мер - пресечение угроз нацбезопасности. Не раз наша разведка отмечала, что возвращающихся в Беларусь граждан этой страны могут вербовать, их могут просить собирать информацию, выполнять разведывательные функции и т.д. У нас уже есть и реальные случаи, людей судят за шпионаж. Итак, белорусские службы продолжают агрессивно вербовать своих граждан, которые ездят из Литвы на родину, это надо пресечь“, – сказал Кащюнас.