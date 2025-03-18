2025.03.18 07:02

Депутаты предлагают ужесточить санкции для россиян и белорусов, которые ездят на родину: грозит упразднение вида на жительство

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rusijos pasas
Rusijos pasas
ФОТО: JANIS LAIZANS | Reuters / Scanpix

Трое консерваторов предлагают ужесточить национальные санкции для россиян и белорусов, которые часто ездят на родину – предлагается лишать их вида на жительство.

Консерваторы Лауринас Кащюнас, Аудронюс Ажубалис и Валдас Ракутис предлагают предусмотреть это в законе о санкциях, который парламент принял в первом чтении. В этом проекте предлагается продлить действие национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси.

Предлагается упразднять вид на жительство гражданам России и Беларуси, если они за квартал выезжали на родину чаще одного раза. Инициаторы надеются, что это поможет снизить риск вербовки белорусов с временным видом на жительство в Литве, которые часто ездят на родину.

Отмечается, что будут исключения – например, для членов экипажей и команд, работающих в сфере международных пассажирских и грузовых перевозок, для проезжающих через Литву транзитом перевозчиков в ЕС.

„Цель этих мер - пресечение угроз нацбезопасности. Не раз наша разведка отмечала, что возвращающихся в Беларусь граждан этой страны могут вербовать, их могут просить собирать информацию, выполнять разведывательные функции и т.д. У нас уже есть и реальные случаи, людей судят за шпионаж. Итак, белорусские службы продолжают агрессивно вербовать своих граждан, которые ездят из Литвы на родину, это надо пресечь“, – сказал Кащюнас.

По словам депутатов, эти ограничения будут оптимальными и сбалансированными в контексте нынешней ситуации с безопасностью. Они считают, что эти меры необходимы и целесообразны, их применение не доставит неудобств жителям Литвы и бизнесу.

Напомним, что на прошлой неделе парламент в первом чтении одобрил предложение продлить действие национальных санкций в отношении граждан Беларуси и России.

В настоящее время закон предусматривает, что указанные санкции применяются до 2 мая 2025 года. Сейму предстоит принять решение о продлении санкций до 2 мая 2026 года.

Указанный закон ужесточил порядок выдачи разрешений на постоянное и временное проживание, оформления виз, а также предоставления статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси. Также запрещено передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС), въезжающие оцениваются на предмет дополнительных рисков, а также ограничено право граждан России приобретать недвижимость в Литве, ввозить сельскохозяйственную продукцию и корма российского и белорусского производства, украинские гривны.

Впервые закон о введении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси был принят весной 2023 года. Правда, тогда президент Гитанас Науседа вернул закон в парламент, призвав уравнять ограничения, применяемые как к россиянам, так и к белорусам. Однако тогда Сейм отклонил президентское вето.

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