Депутаты предлагают увеличить отпуск для всех работников в Литве

"Другая проблема в том, что в современном обществе некоторые люди настолько уходят в работу, что не умеют расслабляться и отдыхать. Поэтому в первые недели отпуска люди мысленно не могут оторваться от работы. Реальный отдых наступает позже", – сказала заместитель старосты Гуода Бурокене.

По ее словам, человек, постоянно работая, устает, ухудшается его физическое и психологическое состояние, это является угрозой для его здоровья.

"Надеются, что более продолжительный отпуск защитит работников от перегорания, улучшит состояние их здоровья и качество жизни", – сказала староста фракции "Крестьян" Аушрине Норкене.

Пръредставители фракции отмечают, что действующий в Литве порядок порочен – отпуск в Литве один из самых небольших в Евросоюзе . В других странах Запада, например, в Австрии, Дании, Франции, Финляндии , Швеции отпуск составляет 25-35 рабочих дней.

Предлагается внести поправки в Трудовой кодекс у увеличить отпуск до 22 рабочих дней, если человек работает 5 дней в неделю и не менее чем до 26 рабочих дней (если человек работает 6 дней в неделю). Если человек работает меньше 5 дней в неделю или разное число дней, то отпуск должен быть не меньше 4 недель.

Работникам до 18 лет, а также тем, кто в одиночку воспитывает ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, сделать отпуск 27-32 рабочих дня (если человек работает меньше 5 дней в неделю или разное число дней, то отпуск должен быть не меньше 5 недель).

Сейчас отпуск в Литве составляет не меньше 20 рабочих дней (если человек работает 5 дней в неделю) или не меньше 24 рабочих дней (если человек работает 6 дней в неделю).