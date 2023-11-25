Депутата Джюгялиса подозревают в краже воды

О том, что в доме, где живет Джюгялис, воруют воду, журналистам сообщили соседи. Рядом с домом было обнаружено нелегальное подключение, за воду не платили, ее расход не учитывался.

Сначала депутат говорил, что ничего об этом не знает и комментировать не может. Он также уверял, что не живет в Линдинишкес.

Джюгялис сказал, что живет в районе Жверинас, а в Линдинишкес живет его мама.

"Я узнаю, когда поеду навещать маму, я часто ее навещаю", – сказал депутат.

Соседи уверяют, что Джюгялис каждое утро уезжает из дома матери в Линдинишкес, а вечером возвращается. В этом убедились и сами журналисты.

Воду жителям Линдинишкес поставляет муниципальная компания Nemenčinės komunalininkas. Представитель муниципалитета Мирославас Романовскис подтвердил, что по тому адресу, где живет мать депутата и, где, возможно, живет он сам, было обнаружено нелегальное подключение к водопроводу.

Компания подсчитала нанесенный ущерб.