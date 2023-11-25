Депутата Джюгялиса подозревают в краже воды

О том, что в доме, где живет Джюгялис, воруют воду, журналистам сообщили соседи. Рядом с домом было обнаружено нелегальное подключение, за воду не платили, ее расход не учитывался.
Сначала депутат говорил, что ничего об этом не знает и комментировать не может. Он также уверял, что не живет в Линдинишкес.
Джюгялис сказал, что живет в районе Жверинас, а в Линдинишкес живет его мама.
"Я узнаю, когда поеду навещать маму, я часто ее навещаю", – сказал депутат.
Соседи уверяют, что Джюгялис каждое утро уезжает из дома матери в Линдинишкес, а вечером возвращается. В этом убедились и сами журналисты.
Воду жителям Линдинишкес поставляет муниципальная компания Nemenčinės komunalininkas. Представитель муниципалитета Мирославас Романовскис подтвердил, что по тому адресу, где живет мать депутата и, где, возможно, живет он сам, было обнаружено нелегальное подключение к водопроводу.
Компания подсчитала нанесенный ущерб.
"По данным поставщика воды, в кубических метрах – 2442, а в денежном эквиваленте – 4395,60 евро. Потребителя, с которым заключен договор, ознакомлен с актом проверки, он подписал акт", – сказал Романовскис.
Позже Джюгялис подтвердил факт проверки. Правда, он уверял, что особенно не углублялся, поскольку не является владельцем участка и здания.
"А вопрос штрафов, нарушений, будет решать моя мама с помощью двоюродного брата, который ей часто помогает. Я в такие вопросы стараюсь не вмешиваться. Если штраф назначен, его должны заплатить", – сказал политик.
"За третьих лиц я не могу отвечать. Другой момент - моя мама не тот человек, который может что-то воровать. Это явное недоразумение, все будет выяснено", – продолжил он.