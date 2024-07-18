Депутата Ажубалиса попросили покинуть зал заседания: вы больны ковидом

„Поскольку явно, что предложения Ажубалиса не имеют поддержки, я предлагаю отозвать их, не тратить время понапрасну и вообще предлагаю, чтобы вы покинули зал заседаний, поскольку вы больны ковидом. Находиться больному в зале заседания безответственно, уважаемый Аудронюс. Вы ведете себя безответственно, одумайтесь“, – сказал Миталас.
„Мне нравится, мягко говоря, несправедливость господина Миталаса. Я болел ковидом, вчера и сегодня мои тесты были отрицательными, но, уважаемый коллега, я надел маску“, – сказал депутат.
Кто-то из зала сказал, что Ажубалис потерял голос, сипит.
„Это мое дело“, – ответил он.
Ажубалис назвал поведение Миталаса некрасивым.
Председатель заседания консерватор Юргис Разма отметил, что больным ковидом работать не запрещено, поэтому нет формального повода чего-то требовать.
„Это личная ответственность каждого, как вести себя в конкретной ситуации“, – сказал он.
Депутат Артурас Скарджюс предложил Разме объявить карантин до следующего заседания, а Агне Ширинскене апеллировала к совести Ажубалиса.
„Коллеги, все-таки у каждого из нас в окружении есть пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, люди после трансплантации, мы приходим домой, поэтому хотелось бы, чтобы вы взяли на себя ответственность. Я понимаю, что некоторых здоровье коллег не интересует, но подумайте хоть немного о наших близких“, – сказала она.
Представитель Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал, что Ажубалис и его предложения могут не нравится, но не надо приставать к человеку в маске, у которого есть право здесь находиться.
„Как вы себя ведете?“, – пристыдил коллег Гентвилас.
После этого Разма предложил закрыть тему и продолжить работу.