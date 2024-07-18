Депутата Ажубалиса попросили покинуть зал заседания: вы больны ковидом

„Коллеги, все-таки у каждого из нас в окружении есть пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, люди после трансплантации, мы приходим домой, поэтому хотелось бы, чтобы вы взяли на себя ответственность. Я понимаю, что некоторых здоровье коллег не интересует, но подумайте хоть немного о наших близких“, – сказала она.