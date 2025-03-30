2025.03.30 07:05

Депутат „Зари Немана“ предлагает запретить пользоваться телефонами только ученикам начальной школы

 
ELTA
Ядвига Белявская
ru.DELFI.lt
Vaikai
Vaikai
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

В парламенте Литвы обсуждается вопрос запрета на использование мобильных телефонов в школах. Депутат „Зари Немана“ Каролис Неймантас призывает применять этот запрет только в начальных классах.

Если парламент одобрит это предложение, то ученики начальной школы не смогут использовать мобильные телефоны и другие гаджеты на уроках и на переменах, за исключением установленных Министерством науки, образования и спорта случаев.

„Предлагаю ограничивать доступ к гаджетам детей младшего школьного возраста, поскольку это вредно для становления личности. Неконтролируемое использование гаджетов мешает процессу обучения, мешает детям сосредоточиться и снижает эффективность обучения“, – сказал Неймантас.

Парламент в первом чтении одобрил запрет на использование гаджетов в школах, предложенный депутатами Литовского союза крестьян и зеленых Лигиты Гирскене и консерватора Дайвы Ульбинайте.

Гирскене предложила запретить использование гаджетов, если это не связано с учебой.

Консерваторы предлагают запретить использование личных гаджетов учениками 1–10 классов.

Использование гаджетов учениками 11–12 классов будут регламентировать руководители школ, руководствуясь рекомендациями Министерства науки, образования и спорта.

Сейчас этот вопрос обсуждает парламентский Комитет по вопросам образования. До 30 апреля свои предложения могут вносить и жители. Надеются, что до 13 мая будет подготовлен один общий проект.

Сейчас закон не запрещает детям пользоваться телефонами и другими гаджетами, даже если их использование не связано с учебным процессом. Ограничения на свое усмотрение могут вводить руководители школ.

Напомним, что Министерство науки, образования и спорта намерено создать рабочую группу, которая до сентября подготовит порядок пользования гаджетами, общий для всех школ.

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