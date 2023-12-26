Депутат предлагает переводить на язык жестов все заседания парламента

Парламентская канцелярия утверждает, что не располагает необходимым количеством человеческих ресурсов для выполнения этого требования. Это подтверждает и Литовское товарищество глухих людей, обращая внимание на то, что необходимо увеличивать финансирование.

Депутат Джюгялис считает, что заседания парламента должны быть доступны для людей с разного рода недугами, поэтому намерен решать эту проблему через канцлера.

"Этот вопрос актуален и касается большой части общества, парламент должен найти возможность сделать заседания доступными и понятными для людей с разными недугами. В ближайшее время я обращусь к канцлеру парламента, чтобы такая возможность появилась с весенней сессии", – сказал Джюгялис.

Канцелярия утверждает, что для осуществления этого порядка не хватает человеческих ресурсов.