Депутат предлагает переводить на язык жестов все заседания парламента

Парламентская канцелярия утверждает, что не располагает необходимым количеством человеческих ресурсов для выполнения этого требования. Это подтверждает и Литовское товарищество глухих людей, обращая внимание на то, что необходимо увеличивать финансирование.
Депутат Джюгялис считает, что заседания парламента должны быть доступны для людей с разного рода недугами, поэтому намерен решать эту проблему через канцлера.
"Этот вопрос актуален и касается большой части общества, парламент должен найти возможность сделать заседания доступными и понятными для людей с разными недугами. В ближайшее время я обращусь к канцлеру парламента, чтобы такая возможность появилась с весенней сессии", – сказал Джюгялис.
Канцелярия утверждает, что для осуществления этого порядка не хватает человеческих ресурсов.
"Перевод такого количества информации на язык жестов требует больших человеческих ресурсов (переводчиков на язык жестов не хватает), и это было бы нецелесообразно, ведь лишь небольшая часть жителе следит за заседаниями все время, многие выбирают только актуальные для них темы и вопросы", – сказала пресс-секретарь канцелярии Юсте Радзявичюте-Лаугалене.
По ее словам, парламент уже сейчас предоставляет слабослышащим возможность ознакомиться с актуальными вопросами - есть мини-телепередача "Парламентская неделя", во время которой можно ознакомиться с обзором важнейших событий недели и принятыми решениями.
По ее словам, на язык жестов переводят первые заседания парламентской сессии, праздничные заседания, поздравления спикера.
Президент Литовского товарищества глухих людей Вайда Лукошюте подтвердила, что в Литве не хватает переводчиков на язык жестов. Для решения этой проблемы нужно увеличить финансирование.
Она заметила, что для перевода одного заседания требуется несколько переводчиков.
Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене заверила, что в будущем финансирование должны увеличить.