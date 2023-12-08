Депутат предлагает изменить название Каунасского аэропорта

 
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Kauno oro uostas
Kauno oro uostas
ФОТО: Įmonės nuotr.

Парламент Литвы решил объявить 2025 год Годом самолета ANBO и основателей литовской авиации. Депутат Андрюс Купчинскас предлагает назвать Каунасский аэропорт именем Антанаса Густайтиса.

С такой просьбой он обратился в правительство Литвы.

По мнению Купчинскаса, заслуги Густайтиса перед литовской авиацией и молодой Литвой недостаточно хорошо оценили.

"С учетом того, что дискуссий о названии аэропорта нет, а 2025 год будет Годом самолета ANBO и основателей литовской авиации, призываю оценить возможность назвать Каунасский аэропорт именем Антанаса Густайтиса. (...) Такое название напомнит о заслугах родоначальника литовской авиации и не потребует больших расходов и финансов. Коды Каунасского аэропорта (IATA – KUN, ICAO – EYKA) не надо будет менять", – заметил Купчинскас.

14 июля 1925 г. командующий Литовской военной авиацией, бригадный генерал, авиаконструктор, автор проектов самолетов ANBO Антанас Густайтис сконструировал первый одноместный спортивный самолет ANBO-I.

Самолеты ANBO широко использовались в Литовской военной авиации, их маневренность восхищала иностранцев.

Напомним, что Вильнюсский аэропорт предлагают назвать именем Микалоюса-Константинаса Чюрлёниса.

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