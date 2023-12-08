Депутат предлагает изменить название Каунасского аэропорта

"С учетом того, что дискуссий о названии аэропорта нет, а 2025 год будет Годом самолета ANBO и основателей литовской авиации, призываю оценить возможность назвать Каунасский аэропорт именем Антанаса Густайтиса. (...) Такое название напомнит о заслугах родоначальника литовской авиации и не потребует больших расходов и финансов. Коды Каунасского аэропорта (IATA – KUN, ICAO – EYKA) не надо будет менять", – заметил Купчинскас.