Депутат предлагает изменить название Каунасского аэропорта

С такой просьбой он обратился в правительство Литвы.
По мнению Купчинскаса, заслуги Густайтиса перед литовской авиацией и молодой Литвой недостаточно хорошо оценили.
"С учетом того, что дискуссий о названии аэропорта нет, а 2025 год будет Годом самолета ANBO и основателей литовской авиации, призываю оценить возможность назвать Каунасский аэропорт именем Антанаса Густайтиса. (...) Такое название напомнит о заслугах родоначальника литовской авиации и не потребует больших расходов и финансов. Коды Каунасского аэропорта (IATA – KUN, ICAO – EYKA) не надо будет менять", – заметил Купчинскас.
14 июля 1925 г. командующий Литовской военной авиацией, бригадный генерал, авиаконструктор, автор проектов самолетов ANBO Антанас Густайтис сконструировал первый одноместный спортивный самолет ANBO-I.
Самолеты ANBO широко использовались в Литовской военной авиации, их маневренность восхищала иностранцев.
Напомним, что Вильнюсский аэропорт предлагают назвать именем Микалоюса-Константинаса Чюрлёниса.