Депутат объяснился по обвинению в краже воды

25 ноября вечером Джюгялис поделился объяснением со своими подписчиками в фейсбуке.
По его словам, этот дом ему никогда не принадлежал, но сейчас там живет его мама.
"Во-вторых, я не живу в Линдинишкес с 2016 года. Фактически я живу в Жверинасе, но сейчас там идет ремонт, поэтому три недели я ночую у мамы. В-третьих, моя мама никогда сознательно ничего нелегального не делала. Она платит за все услуги. В-четвертых, водопровод в деревне - собственность ЗАО Nemenčinės komunalininkas. В передаче KK2 показывали не мои трубы, не с маминого участка. Если ЗАО Nemenčinės komunalininkas выяснил, что поставлял жителям воду, не учитывая ее, это проблема компании. Честно говоря, я ничего еще толком сам не понимаю в этой историю, но выясняю", – писал Джюгялис.
Он прибавил, что ЗАО Nemenčinės komunalininkas очень странно выяснял нелегалов.
"Сначала приехали и бродили около старой колонки в кустах. Потом приехали и вручили маме какой-то неподписанный акт. На третий день вручили подписанный документ. Сейчас его, как и другие обстоятельства, исследуют юристы. Дом был построен до восстановления независимости, тогда же была проведена и вода, поэтому, может статься, не везде поставили счетчики. Если выяснится, что виновата мама – штраф заплатят, все сделают. Но пока нужно еще выяснить этот вопрос", – писал депутат.
"История началась с жалобы маминого соседа. Я знаю, кто именно написал жалобу, знаю, за что он мстит. Поскольку причина бытовая/личная, но дело связано с общественным интересом, я скоро об этом расскажу. Во-вторых, на парламентских выборах я баллотируюсь в Неменчинском округе, в последний раз я попортил немало крови компании из ИАПЛ-СХС. Во время выборов они запустили похожую историю, тоже беспочвенную, о "дороге Джюгялиса". Новую историю о "колонке Джюгялиса" я расцениваю как начало предвыборной кампании.
В-третьих, нет сомнений в том, что ЗАО Nemenčinės komunalininkas является сознательным участником акции, ведь это его работники "исполняли странный танец вокруг колонки".
Я так понимаю, если даже речь идет о нелегальной колонке на частной территории, то процедура должна быть иной. Так что выясним обоснованность и законность действий Nemenčinės komunalininkа.
В-четвертых, что касается участия журналистов передачи KK2. Есть такой дежурный совет – не спорь со СМИ. Это же КК@, такой у них жанр... Какой жанр – клевета на людей, заказные сюжеты? Нет сомнений, что они сознательные участники акции. Одним словом, жалоба Службе инспектора по журналистской этике на очереди", – писал депутат.
Об прибавил, что расценивает все это, как координированную атаку против него, как депутата.