Депутат обратился в Центробанк: 20 евро за обналичивание денег - это финансовый террор

"ЦБ осуществляет контроль над действующими на рынке банками. Вместе с Государственной службой защиты прав потребителей он может без суда рассмотреть споры в сфере финансовых услуг.
Решение банка SEB больше чем в два раза поднять цену на обналичивание денег клиентам, которые не пользуются планами, вызвало у потребителей шок. До сих пор за обналичивание 1000 евро клиент платил банку 8 евро, сейчас вынужден платить 20 евро", – удивлялся депутат.
Он обратился в ЦБ, чтобы "обратить внимание на очень плохую ситуацию в секторе коммерческих банков, на, возможно, необоснованный рост расценок и возможную дискриминацию клиентов банка".
"Такой резкий рост расценок отрицательно скажется на тех пользователях, у которых нет возможности или желания пользоваться банковскими планами.
Это решение непропорционально скажется на лицах с небольшими доходами, на пожилых людях, у которых нет возможности пользоваться банковскими планами, особенно в электронном пространстве. Это насилие с применением запугивания, своеобразный террор", – считает Сабутис.
По мнению социал-демократа, халатность контролирующих органов дает коммерческим банкам возможность "экспериментировать" в опаснейшем значении этого слова.
"Это выглядит особенно цинично, если иметь в виду, что местные банки упраздняют свои отделения, особенно в регионах, уменьшают объем предоставляемых услуг – и в то же время повышают налог за обналичивание средств", – предупредил Сабутис.
Депутат просит ЦБ выяснить, "отвечает ли действующим законам и принципам защиты потребителей решение SEB о повышении налога за обналичивание средств".
"Коммерческие банки обязаны обеспечить прозрачную и честную ценовую политику с учетом интересов потребителей", – сказано в обращении Сабутиса.