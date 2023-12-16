Депутат Мазуронис навестил Гапшиса в тюрьме и рассказал, как обстоят дела

"Будет выступление в четверг, вы услышите. Он готовит юридические, политические аргументы. В этой речи надо меньше эмоций, больше аргументов и конкретики", – сказал Мазуронис.

Напомним, что Апелляционный суд Литвы 22 ноября признал виновными всех обвиняемых по делу о коррупции MG Baltic : бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса, экс-лидера Движения либералов Масюлиса и приговорил их к 6 и 5,5 годам лишения свободы, депутата Витаутаса Гапшиса - к 4,5 годам лишения свободы, а экс-депутаты Шарунас Густайнис и Гинтарас Степонавичюс получили денежные штрафы. Юридические лица - Движение либералов , Партия труда и MG Baltic также получили денежные штрафы.

"Витаутас рассказал, о чем планирует говорить, готовится к речи, собирает аргументы – юридические, политические и т.п.", – сказал Мазуронис.

Мазуронис навестил Гапшиса в пятницу. О результатах встречи он рассказал на TV3 .

Депутат сказал, что обсудил с Гапшисом "политические обстоятельства и настроения перед импичментом".

Ранее Мазуронис говорил, что импичмента не должно быть, по мнению "трудовиков", Гапшис не виновен.

"Просто человек расскажет, как все видит он и решение примет парламент. Не надо придавать этому какое-то особое значение, надо сказать, как и что он видит, и коллеги будут решать", – сказал депутат.

Лидер "трудовиков" говорил и о психологическом состоянии Гапшиса, настроении.

"Мы многое обсудили, два часа длилась наша встреча. (...) Много общечеловеческих моментов обсудили", – сказал политик.

По словам Мазурониса, Гапшис чувствует себя "настолько хорошо, насколько хорошо можно себя чувствовать в таких условиях".

"Он ни на что не жалуется, все хорошо, все в порядке. Персонал относится к нему нормально, дружелюбно. Условия тоже нормальные", – заметил он.