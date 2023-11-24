Депутат Гапшис явился в полицию: где дадут кровать, там и буду ночевать

"Обычные вещи. Я видел, что есть емкость для воды, тапки, наверное, какая-то одежда. Видите ли, я не на поезде приехал, не на тягаче с прицепом", – шутил депутат. Но он сказал, что процесс его не радует.

"Где дадут кровать, там и буду ночевать. На полу, надеюсь, спать не придется", – сказал он.

Политик заверил, что ему указано явиться в полицию 24 ноября, но жалобу он успел подать. "Я этого не знаю. Думаю, они мне объяснят и мы будем ждать рассмотрения жалобы", – ответил Гапшис на вопрос, куда его повезут.

"Я взял все самое необходимое. Естественно, что такой процесс, я на это надеюсь, что в Верховном суде рассмотрят мою жалобу с просьбой остановить исполнение решения. Но видно, на этот раз некоторые ведомства выполняют свою работу быстро. Я надеюсь, быстро будут работать и те, кто рассматривает жалобу", – сказал Гапшис.

"Я надеялся, что ведомства отнесутся доброжелательно. Они знали, что я обжалую решение, что должен его подать. Я сделал это сегодня, как упоминал. Я надеялся, что они дождутся решения ВСЛ и не будут устраивать все это, но, как я вчера говорил, могут быть элементы шоу, могут приехать к парламенту и т.д... Но сегодня достаточно требовательно заявили, что должен явиться сегодня", – сказал Гапшис.

Политик обратил внимание на то, что пока ему не вручили никакие документы.

"Если отпустят домой сегодня и разрешат приехать в понедельник, то найду чем заняться с детьми. Но пока мне никто ничего не сказал", – прибавил он.

В пятницу пресс-секретарь Департамент полиции Литвы Рамунас Матонис сообщил, что полиция получила решение Литовского апелляционного суда по делу о политической коррупции MG Baltic, а с осужденными Элигиюсом Масюлисом, Раймондасом Курляндскисом и Витаутасом Гапшисом договорились, что они явятся в полицию, откуда их доставят в места отбывания наказания.