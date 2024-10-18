Депортированный из Беларуси кубинец получил вид на жительство в Литве

„Роберто Касануэва — кубинец, поддержавший беларусские протесты, который почти год (!) сидел на Окрестина, эвакуация которого была похожа на кино, который прошел через суды в Литве, наконец получил легализацию и трехлетний вид на жительство в Литовской Республике“, — написал он в Facebook.
„Спасибо всем, кто был причастен к этой долгой и успешной операции. Особая благодарность нашим литовским партнерам-правозащитникам за совместную тесную работу“, — добавил он.
Касануэва жил в Беларуси с начала 1990-х по виду на жительство. В 2020 году он участвовал в протестах, в ноябре его задержали. Касануэва получил 15 суток ареста, его ВНЖ аннулировали и собирались депортировать на Кубу. В ожидании депортации он 13 месяцев провел в ИВС. В декабре 2021 года его депортировали из Беларуси, но кубинцу удалось добраться до Литвы, где он запросил политическое убежище.
Департамент миграции спустя год решил, что на родине ему ничего не угрожает. Касануэва решил обжаловать это решение в суде. 26 сентября 2023 года стало известно, что литовский суд принял сторону Роберто.