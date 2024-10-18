Депортированный из Беларуси кубинец получил вид на жительство в Литве

„Роберто Касануэва — кубинец, поддержавший беларусские протесты, который почти год (!) сидел на Окрестина, эвакуация которого была похожа на кино, который прошел через суды в Литве, наконец получил легализацию и трехлетний вид на жительство в Литовской Республике“, — написал он в Facebook.

„Спасибо всем, кто был причастен к этой долгой и успешной операции. Особая благодарность нашим литовским партнерам-правозащитникам за совместную тесную работу“, — добавил он.

Касануэва жил в Беларуси с начала 1990-х по виду на жительство. В 2020 году он участвовал в протестах, в ноябре его задержали. Касануэва получил 15 суток ареста, его ВНЖ аннулировали и собирались депортировать на Кубу. В ожидании депортации он 13 месяцев провел в ИВС. В декабре 2021 года его депортировали из Беларуси, но кубинцу удалось добраться до Литвы, где он запросил политическое убежище.