Депортация литовцев: почему Кремль отрицает преступления СССР?

5 августа, 2024 год. Кладбище Сандармох в Карелии, где во времена Сталина происходили массовые расстрелы. Сюда на памятные акции приезжают работающие в России дипломаты из Польши, Германии, Финляндии и других стран, а также российские правозащитники и просто живущие здесь люди — неравнодушные к трагедиям народов, оказавшимся под советской оккупацией. Внезапно на акцию памяти приходят люди в камуфляже и балаклавах. Это активисты „Молодой гвардии“ и представители прочих провластных движений. По свидетельствам участников акции памяти, они привезли с собой „мощные динамики, из которых на расстрельные ямы льются песни Победы, заглушая чтение имен погибших от рук сотрудников НКВД“.
Поэтому благотадная почва для государственной кампании отрицания преступлений большевиков — это масса, лишенная памяти о национальной трагедии длиной в 70 лет. То, что, к огромному сожалению, случилось с российским обществом. Ежели не признана своя национальная трагедия, то тем более не будут признаны и оценены трагедии других: депортация народов Балтии в Сибирь, репрессии, приговор просто по факту классовой и национальной принадлежности.
Тоталитаризм, работающий, как часы, перемолол столько судеб, что в Литве демографические и социальные последствия будут ощущаться спустя десятилетия. Если считать не только ссыльных литовцев, но и тех, кто был вывезен в лагеря, расстрелян, замучен в тюрьмах, то математика репрессий выдаст цифру в почти что 300 000 человек — за все волны депортаций и гонений.
Герои нашего фильма — ссыльные к морю Лаптевых — Рита Вайцекаускайте-Випартиене и Юлия Вайцекаускене делятся уникальными свидетельствами и материалами о жизни депортированных литовцев на севере. Через какие испытания пришлось пройти невиновным людям, насколько долгожданным было возвращение в Литву, но как травматична была адаптация к новой жизни после сибирских бараков. Наши эксперты, историк Артурас Грикявичюс и сооснователь проекта „База данных“ Антон Громов, дают исторический и политический анализ происходящему в веке 20 и его отголоскам в веке 21.