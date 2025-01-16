Департамент нацменьшинств: попытки дискриминации говорящих на других языках пациентов – пример межнациональной розни

„Не только среди литовцев, но и в числе представителей нацменьшинств есть много защитников государственности и патриотов – мы все вместе создавали Литву. Сегодня, как никогда прежде, важно сохранить и продолжать это совместное творчество. Ведь очевидно, что часть представителей нацменьшинств в семье и в быту не пользуется государственным языком, потому лучше знают свой родной язык. Понятно, что ни врачи, ни люди других профессий, предоставляющих важные услуги, не могут знать все языки нацменьшинств, но наказывать людей за владение родным языком и попытки договориться на нем - не наш путь. У нас все еще есть прекрасная возможность создавать такое государство, в котором хватит места для представителей всех языков, религий и наций, готовых работать и творить на благо Литвы“, – сказал Бабилас.