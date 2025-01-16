Департамент нацменьшинств: попытки дискриминации говорящих на других языках пациентов – пример межнациональной розни

„Согласно 29 ст. Конституции, права человека не предусматривают привилегии для отдельных групп - лиц какого-то одного пола, расы, национальности, языка, происхождения, социального положения, вероисповедания, убеждений или взглядов, а, согласно 53 ст., гарантируется забота государства о здоровье и медпомощь и услуги в случае болезни. По нашей оценке, высказанные намерения разделять пациентов по национальному и языковому признаку, противоречат этим установкам, не говоря уже о клятве Гиппократа, согласно которой, врач обязан выполнять свой долг, независимо от возраста, расы или социальной принадлежности пациента. Мы не можем требовать от врача владеть русским, польским или еще каким-то языком, но публичные заявления, что этот язык будет использоваться только для общения с пациентами одной национальности, недопустимо“, – сказал директор департамента Дайнюс Бабилас.
Департамент обратил внимание на то, что русский язык в повседневной коммуникации используют не только представители русского меньшинства или приехавшие из России иностранцы, но и украинцы, белорусы, эмигранты из стран Центральной Азии и других регионов и стран.
В ноябре 2024 года был принят закон о нацменьшинствах, в котором была утверждена следующая установка - каждый представитель нацменьшинств имеет право на свободное и беспрепятственное использование в частной и публичной жизни исьменный или устный родной язык.
В случае тяжелого состояния здоровья и сложной ситуации даже владеющие государственным языком представители нацменьшинств могут просить о помощи на родном языке.
„В контексте изменения культурного и национального разнообразия важно расширять возможности и создавать как можно более удобные условия для изучения литовского языка, поощрять представителей нацменьшинств и проживающих в Литве иностранцев улучшать знания литовского и стараться использовать государственный язык. Однако очень важно не делать это путем заявлений, дискриминирующих людей по национальному признаку, разжигающих межнациональную рознь и формирует разобщение“, – сказал Бабилас.
По его словам, мы должны понять, что война в Украине, свидетелями которой мы все стали, отражает болезненный опыт Литвы, поэтому влияет на установки жителей здесь и сейчас. Можно понять и чувства врача, но был выбран неподходящий способ выражения своей позиции.
Напомним, что врач-пульмонолог заявила о своем решении 13 января в социальных сетях. Это был День защитников отечества. Поэтому хочется напомнить, что в борьбе за независимость участвовали представители всех национальностей. У нас есть исторические фотографии и документы, доказывающие, что русскоязычные в Литве поддерживали „Саюдис“, участвовали в событиях 13 января, охраняли Сейм, телебашню, здание ЛРТ, делали разные заявления, на русском обращались к советским военным, призывая их остановить агрессию в отношении литовского народа и не допускали распространения кремлевской пропаганды.
„Не только среди литовцев, но и в числе представителей нацменьшинств есть много защитников государственности и патриотов – мы все вместе создавали Литву. Сегодня, как никогда прежде, важно сохранить и продолжать это совместное творчество. Ведь очевидно, что часть представителей нацменьшинств в семье и в быту не пользуется государственным языком, потому лучше знают свой родной язык. Понятно, что ни врачи, ни люди других профессий, предоставляющих важные услуги, не могут знать все языки нацменьшинств, но наказывать людей за владение родным языком и попытки договориться на нем - не наш путь. У нас все еще есть прекрасная возможность создавать такое государство, в котором хватит места для представителей всех языков, религий и наций, готовых работать и творить на благо Литвы“, – сказал Бабилас.