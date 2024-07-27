2024.07.27 10:13

Департамент миграции: вводится сбор за посреднические письма

 
ELTA
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Департамент миграции
Департамент миграции
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Работодатели, желающие трудоустроить иностранцев, будут платить государственную пошлину за посреднические письма о выдаче или замене временного вида на жительство или выдаче национальной визы. Также она будет взиматься за просьбу о разрешении на смену работодателя.

Как указывает Департамент миграции, с 1 августа размер такого сбора составляет 50 евро за каждую заполненную электронную форму.

Данный сбор вводится после внесения Правительством изменений и дополнений в постановление „Об утверждении перечня конкретных размеров государственной пошлины и правил уплаты и возврата государственной пошлины“ и действует во всех случаях, когда иностранца приглашают на работу в Литву.

Исключения будут применяться, и государственная пошлина не будет взиматься в случаях, когда граждане иностранных государств приезжают в Литву для работы преподавателями или исследователями.

За подачу посреднических писем по-прежнему не будет взиматься пошлина, если иностранец приезжает учиться в учебные заведения Литвы по утвержденным программам, является высококлассным спортсменом, приезжает заниматься религиозной деятельностью, является артистом, журналистом, исполнителем правительственных или добровольческих программ и т. д.

Департамент миграции обращает внимание на то, что государственную пошлину за подачу посреднического письма работодатель оплатит, заполнив специальную форму в миграционной информационной системе Литвы MIGRIS.

В департаменте миграции отмечают, что работодатели не смогут заранее оплатить несколько посреднических писем, а затем начать заполнять их отдельно.

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