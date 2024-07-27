Департамент миграции: вводится сбор за посреднические письма

Как указывает Департамент миграции, с 1 августа размер такого сбора составляет 50 евро за каждую заполненную электронную форму.

Данный сбор вводится после внесения Правительством изменений и дополнений в постановление „Об утверждении перечня конкретных размеров государственной пошлины и правил уплаты и возврата государственной пошлины“ и действует во всех случаях, когда иностранца приглашают на работу в Литву.

Исключения будут применяться, и государственная пошлина не будет взиматься в случаях, когда граждане иностранных государств приезжают в Литву для работы преподавателями или исследователями.