Департамент миграции в прошлом году выдал более 750 000 личных документов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika
Согласно данным Департамента миграции, количество личных документов, выдаваемых гражданам Литвы, растет четвертый год подряд, а общее количество паспортов и идентификационных карт, выданных за прошлый год, – самое большое с 2013 года.

В прошлом году гражданам Литвы было выдано 750 717 личных документов: 391 795 паспортов и 358 922 идентификационные карты. Больше личных документов было выдано только в 2013 г. – 854 тыс.

В прошлом году граждане Литвы получили в общей сложности 719 тыс. личных документов, в 2021 г. – более 510 тыс., в 2020 г. – 409 тыс.

Как и предполагал Департамент миграции, в 2023 г. значительно увеличилось количество идентификационных карт, выданных гражданам Литвы– почти 359 тыс. Это самый высокий показатель за всю историю Литвы.

По мнению экспертов, рост количества выданных личных документов за последние четыре года связан с окончанием пандемии COVID-19, снятием связанных с ней запретов на выезд, а также возросшим интересом граждан к своим личным документам и их сроку действия после российской военной агрессии в Украине.

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