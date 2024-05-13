Департамент миграции в прошлом году оштрафовал более 300 граждан, не сообщивших о получении гражданства другой страны

"Истории бывают разные. Есть много людей, которые уехали после обретения независимости, не сообщили об этом и просто живут в другом месте. Бывает и так, что мы узнаем, что это произошло 10 лет назад, а человек не привел документы в порядок", – сказала Гудзинскайте.

"Но в большинстве случаев люди не сообщают об этом намеренно. (...) Если бы во время референдума появилась возможность двойного гражданства, я думаю, что тогда у людей не было бы причин скрывать эту информацию, и они бы сообщали о ней активнее. Тогда у нас была бы более точная информация о том, сколько у нас фактических граждан. А сейчас у нас сложилась ситуация, когда люди не сообщают об этом, потому что знают, что если они это сделают, то потеряют литовское гражданство", – сказала глава ведомства.