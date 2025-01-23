2025.01.23 17:18

Департамент миграции: в Литве сейчас проживают 218 000 иностранцев

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Migrantų mugė
Migrantų mugė
ФОТО: Madeinvilnius.lt

Предварительные данные свидетельствуют, что за последние полгода число иностранцев, легально проживающих в Литве, сократилось более чем на 3 тысячи. По данным Департамента миграции, на 1 января в Литве проживало почти 218 тыс. иностранцев. Они составляют более 7,5 проц. от общей численности населения страны.

„На 1 января в нашей стране проживало 217 988 иностранцев. Полгода назад, 1 июля, в Литве таких лиц было 221 285. Тройка крупнейших иностранных общин не изменилась: больше всего в Литве проживает украинцев – 77 080, белорусов – 57 511, россиян – 14 978“, - сообщает департамент.

Примечательно, что за последние полгода также сократилось количество выданных и замененных иностранным гражданам временных видов на жительство. В период с июля по декабрь прошлого года иностранцам было выдано и заменено почти 69 тыс. вышеуказанных документов. При этом за предыдущее полугодие количество таких документов составило чуть более 78 тыс.

В настоящее время Департамент миграции продолжает замену цифровых видов на временное проживание в Литве для военных беженцев из Украины. На начало этого года в Литве проживало более 48 тыс. таких лиц.

„По данным за 2024 год, во второй половине прошлого года временную защиту получили 26 271 украинский военный беженец, что почти на 9 тыс. меньше, чем в первой половине прошлого года, когда механизмом временной защиты воспользовались 35 075 человек“, - говорится в сообщении.

По данным Департамента миграции, количество заявлений о предоставлении убежища от иностранцев также сократилось. Во второй половине прошлого года их поступило 158, а в январе-июле – 204.

По данным ведомства, граждане Беларуси по-прежнему остаются наиболее частыми просителями убежища: в первой половине 2024 года было подано 87 таких заявлений, во второй – 54.

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