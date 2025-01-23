Департамент миграции: в Литве сейчас проживают 218 000 иностранцев

„На 1 января в нашей стране проживало 217 988 иностранцев. Полгода назад, 1 июля, в Литве таких лиц было 221 285. Тройка крупнейших иностранных общин не изменилась: больше всего в Литве проживает украинцев – 77 080, белорусов – 57 511, россиян – 14 978“, - сообщает департамент.

Примечательно, что за последние полгода также сократилось количество выданных и замененных иностранным гражданам временных видов на жительство. В период с июля по декабрь прошлого года иностранцам было выдано и заменено почти 69 тыс. вышеуказанных документов. При этом за предыдущее полугодие количество таких документов составило чуть более 78 тыс.