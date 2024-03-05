Департамент миграции: в Литве количество украинских военных беженцев за год почти не изменилось

По данным Департамента миграции, при сравнении данных этого года со статистической информацией за прошлый год, можно сделать вывод, что количество украинских военных беженцев в нашей стране стабилизировалось.

В марте прошлого года временный вид на жительство на основании временной защиты был выдан 41 933 украинским военным беженцам. По имеющимся данным, в 2023 г. более 12 тыс. украинских военных беженцев прибыли в Литву впервые и впервые получили вид на жительство на основании временной защиты.

"Таким образом, практически неизменившееся количество действующих разрешений на временное проживание после завершения процедур по их замене свидетельствует о том, что в течение года в нашу страну впервые прибыло почти столько же украинских военных беженцев, сколько покинуло Литву и не выразило желания продлевать применимую к ним временную защиту", – говорится в пресс-релизе департамента.