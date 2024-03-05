Департамент миграции: в Литве количество украинских военных беженцев за год почти не изменилось

По данным Департамента миграции, при сравнении данных этого года со статистической информацией за прошлый год, можно сделать вывод, что количество украинских военных беженцев в нашей стране стабилизировалось.
В марте прошлого года временный вид на жительство на основании временной защиты был выдан 41 933 украинским военным беженцам. По имеющимся данным, в 2023 г. более 12 тыс. украинских военных беженцев прибыли в Литву впервые и впервые получили вид на жительство на основании временной защиты.
"Таким образом, практически неизменившееся количество действующих разрешений на временное проживание после завершения процедур по их замене свидетельствует о том, что в течение года в нашу страну впервые прибыло почти столько же украинских военных беженцев, сколько покинуло Литву и не выразило желания продлевать применимую к ним временную защиту", – говорится в пресс-релизе департамента.
Следует напомнить, что Евросоюз 4 марта 2022 г. запустил механизм временной защиты украинских военных беженцев сроком на год, а затем дважды продлевал его: сначала – до 2024 года, затем – до марта 2025 года.
Именно на этом основании выдаются разрешения на временное проживание гражданам Украины и членам их семей, бежавшим в Литву после российской агрессии.
В департаменте отмечают, что украинские военные беженцы, которые до 4 марта не поменяли временный вид на жительство в Литве, могут столкнуться с проблемами при получении некоторых медицинских услуг, оформлении социальных пособий, пособий на детей, оформлении оплаты расходов на отопление жилья, компенсации за горячую или холодную воду и т. д.
Отныне таким лицам придется заполнять в литовской миграционной информационной системе MIGRIS не заявление о замене, а заявление о выдаче нового цифрового временного вида на жительство на основании временной защиты. После заполнения онлайн-заявления им необходимо записаться на прием в Департамент миграции, прибыть и предоставить биометрические данные.