Департамент миграции: топ-5 диаспор иностранцев в Литве

„Увеличение числа замененных временных видов на жительство показывает, что иностранцы, приехавшие в Литву на законных основаниях, остаются в нашей стране все дольше „, - цитируется в сообщении директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

За первое полугодие прошлого года сотрудники Департамента миграции впервые выдали иностранцам около 72 тыс. временных видов на жительство, и только 14,5 тыс. были продлены. Во втором полугодии 2023 года иностранцам было выдано 51 тыс. временных видов на жительство, а продлено более 15 тыс.

За шесть месяцев 2024 года иностранцам в Литве выдан 78 121 временный вид на жительство. По данным Департамента миграции, более 33 тыс. таких видов выдано, когда за этим документов обращались впервые, 44 тыс. – продлено.

Украинская диаспора остается самой крупной в Литве – 76 145 человек. Более половины этих иностранцев – почти 44 тыс. – являются военными беженцами, покинувшими страну из-за российской агрессии, они подпадают под действие механизма временной защиты, введенного Евросоюзом. Число украинцев, проживающих в Литве, за последние шесть месяцев сократилось на 10 тысяч.

По состоянию на 1 июля в Литве проживало 221 285 иностранцев. Полгода назад, на 1 января, таких лиц в стране было 221 848, указывает Департамент миграции.

Общее количество иностранцев, проживающих в Литве, за последние шесть месяцев практически не изменилось

Кроме того, за первое полугодие этого года постоянными жителями Литвы стали 2 455 иностранцев. Это больше, чем за весь 2023 год, когда постоянный вид на жительство в стране получили 1 770 иностранцев.

Второй по величине диаспорой в Литве является белорусская диаспора, которая, по данным Департамента миграции, за последние полгода несколько увеличилась. По данным на 1 июля, всего в Литве проживало 62 535 граждан Беларуси, а на 1 января таких лиц было 62 167.

Число граждан России, проживающих в Литве, несколько уменьшилось. На начало этого года в Литве проживало 15 тыс. 888 россиян, на 1 июля – 15 536.

Четвертая по величине иностранная диаспора в Литве – узбеки. За последние шесть месяцев число граждан этой центральноазиатской страны увеличилось с 8,2 тыс. человек на 1 января до 10,2 тыс. на 1 июля.