Департамент миграции: срок действия временного вида на жительство для украинцев продлен до весны 2026 г.

По данным Департамента миграции, такое решение было принято на основании принятого Европейским Советом решения о продлении механизма временной защиты украинских военных беженцев еще на год и соответствующего постановления Правительства.

По последним данным, на сегодняшний день цифровой временный вид на жительство в Литве на основании временной защиты выдан 44 921 украинскому военному беженцу.

Всем им этот документ был выдан до вышеупомянутого постановления Правительства, поэтому он действителен до 4 марта 2025 года. Следовательно, по истечении указанного срока граждане Украины должны будут позаботиться о смене документа.