Департамент миграции предупреждает проживающих в Литве иностранцев: звонки о возможной депортации – ложные

"Департамент миграции официально предупреждает, что эти звонки ложные, а сотрудники учреждения не звонят иностранцам в Литве и не сообщают по телефону об угрозах или депортации. Информация о решениях Департамента миграции предоставляется иностранцам посредством электронных писем в системе MIGRIS", - подчеркивается в пресс-релизе ведомства.

Сообщается, что телефонные мошенники звонят проживающим в Литве иностранцам и представляются "миграционными работниками" утверждают, что "нахождение иностранцев в Литве представляет угрозу национальной безопасности", "им грозит депортация", "иммигранты должны покинуть страну, но необходимо прибыть в отдел обслуживания клиентов в Вильнюсе" и тому подобное. Это, как подчеркивает Департамент миграции, ложные сообщения.