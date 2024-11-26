Департамент миграции не дал вид на жительство открывшим в Шяуляй ресторан гражданкам Вьетнама

Гражданки Вьетнама Нгоц Ан Тху (Алекс) и Тхи Пхоун Дунг Ли (Диана) открыли в Шяуляй ресторан Saigon kava, однако Департамент миграции не дал им вид на жительство. Женщины в течение двух недель должны покинуть Литву. Алекс и Диана утверждают, что все продали у себя на родине, у них там ничего нет, последние 5 лет они жили в Литве. Однако глава Департамента миграции указала, что женщины долгое время не выполняют требования, которые нужны для получения вида на жительство по бизнесу, и что в законе нет исключений.