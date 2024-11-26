Департамент миграции не дал вид на жительство открывшим в Шяуляй ресторан гражданкам Вьетнама

Женщины рассказали, что с 2019 года работают в своем небольшом ресторанчике в Шяуляй, старались интегрироваться в литовскую культуру, изучали литовский. Алекс сдала экзамен по литовскому, который нужен для получения гражданства.
Женщины бросили все, что у них было во Вьетнаме, продали там жилье, обосновались в Литве. Сейчас им некуда деваться, а через неделю их уже не должно быть в Литве.
„С 2019 г. мы работаем в Шяуляй, у нас был вид на жительство. У нас не было никаких проблем с законом. Мы не совершали никаких преступлений. У нас были два бизнеса - в Вильнюсе и в Шяуляй. В Вильнюсе, в помещении гостиницы, у нас был салон красоты, в котором с марта 2019 до марта 2024 г. работали 2-3 литовцев. Мы нанимали литовцев 5 лет без перерыва.
Когда бизнес перестал приносить доход, из-за вильнюсского филиала мы несли убытки, пришлось его закрыть. С марта все талантливые литовцы уже не могли там работать““, – сказали Delfi женщины.
С тех пор они пытаются заработать деньги, не нанимая работников. Они сказали, что планировали нанять работников в следующем году, когда у них появится новый партнер, который поможет с развитием еще одного бизнеса в Шяуляй.
Однако 21 ноября Алекс и Диана получили решение Департамента миграции о том, что упразднены их временные виды на жительство.
„Нас не предупредили, не информировали о принятии такого решения, просто прислали постановление, поскольку мы 8 месяцев не нанимали работников-литовцев. У нас есть 14 дней на то, чтобы уехать из Литвы.
Мы не знаем, что делать дальше, если придется вернуться во Вьетнам, ведь мы продали там наш дом и бизнес, инвестировали в бизнес здесь, в Литве. Во Вьетнаме мы будем бездомными из-за бесчеловечного решения Департамента миграции, лишимся всех наших денег, а они нам сейчас жизненно необходимы“, – сказали женщины.
Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала Delfi, что гражданки Вьетнама получили вид на жительство на основании бизнеса, а сейчас у них уже долгое время нет работников из Литвы. Чтобы получить вид на жительство в Литве на основании бизнеса, кроме прочих условий, необходимо нанять и постоянно держать в штате хотя бы двоих граждан Литвы или ЕС.
„Им должны платить зарплату в размере двух средних зарплат. Это условие уже давно не соблюдается, с начала года. Поэтому такое решение не должно быть неожиданным для них. Очевидно, что женщины даже не старались искать новых работников и их устраивать на работу. А закон такой – не выполняешь условия, лишаешься вида на жительство“, – сказала глава департамента.
Вьетнамки сказали, что последние полгода пытались восстановиться после понесенных убытков, поэтому не могли нанять новых работников. Однако Гудзинскайте заметила, что в законе исключений нет.
„Иностранцы обязаны информировать департамент, если меняются значимые обстоятельства, связанные с видом на жительство. Эти женщины этого не сделали. Если иностранцы показывают, что компания сталкивается с трудностями, мы оцениваем ситуацию пропорционально, смотрим, как можно устранить недочеты. Так путем сотрудничества возможно сделать небольшой перерыв в несколько месяцев, но в данном случае сотрудничества не было. Плюс прошло много времени.
Мы понимаем, что бизнес - всегда риск. Тут нет 100% гарантии, поэтому в законе и нет исключений“, – сказала Гудзинскайте
Она сказала, что решение может быть обжаловано в суде, однако все равно вид на жительство через 14 дней аннулируют. Значит, женщины будут находиться в Литве нелегально. Им придется покинуть Литву самостоятельно, если они не хотят, чтобы их депортировали.
„Отъезд из Литвы не лишает возможности подать заявление и получить другой вид на жительство, приехать сюда, снова заняться бизнесом. Один вариант - вернуться работать не в свою компанию, а в другую, другой – восстановить требования и продолжить бизнес“, – сказала глава департамента.