Департамент миграции Литвы: 19 000 украинцев подали заявки на продление вида на жительство

"Военные беженцы сразу начали активно записываться на прием в Департамент миграции, обмениваясь между собой информацией о том, как правильно заполнять заявления на замену вида на жительство. Если заявления и дальше будут подавать так быстро, все получатели временной защиты успеют заменить виды до начала марта", - прокомментировала ситуацию директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По данным Департамента миграции, за полторы недели поступило 19 тыс. заявлений от военных беженцев о замене временных видов на жительство, выданных на основании временной защиты.

В настоящее время в Литве временной защитой пользуются более 52 тыс. украинских военных беженцев.

Департамент миграции уже продлил виды на жительство 3 тыс. получателей временной защиты.

По состоянию на 1 декабря в Литве проживает более 86 тыс. украинцев.

Большая часть таких иностранцев – 52 тыс. человек – считаются военными беженцами и имеют временный вид на жительство на основании временной защиты.