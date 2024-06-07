Департамент миграции бесплатно заменит удостоверения личности с устаревшими чипами

По словам Департамента миграции, за новое удостоверение личности платить не придется, если его поменять в обычном порядке, а заявление на его замену будет подано не позднее 1 января следующего года.
Однако если жители захотят поменять удостоверение быстрее – в течение 5 рабочих дней или в течение 1 рабочего дня – им придется заплатить 60 или 100 евро соответственно.
На прошлой неделе Европейский союз (ЕС) ужесточил требования безопасности к устройствам для создания электронной подписи и для того, чтобы гарантировать, что удостоверения личности в качестве устройств для создания электронной подписи соответствуют самым высоким стандартам безопасности, удостоверения личности, выданные до 1 января 2024 г., с 23 июля текущего года не могут быть использованы для создания квалифицированной электронной подписи.