Департамент миграции бесплатно заменит удостоверения личности с устаревшими чипами

По словам Департамента миграции, за новое удостоверение личности платить не придется, если его поменять в обычном порядке, а заявление на его замену будет подано не позднее 1 января следующего года.

Однако если жители захотят поменять удостоверение быстрее – в течение 5 рабочих дней или в течение 1 рабочего дня – им придется заплатить 60 или 100 евро соответственно.