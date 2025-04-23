Департамент госбезопасности: враждебные разведки усиливают давление на белорусскую диаспору в Литве

Приводим текст пресс-релиза Департамента государственной безопасности полностью:
С 2023 года службы разведки России и Беларуси проводят информационную-психологическую операцию в Литве, целью которой является разжигание этнического напряжения между обществом Литвы и новой белорусской диаспорой. Таким образом вражеские разведслужбы пытаются заставить белорусскую диаспору чувствовать себя небезопасно в Литве, также делается попытка сформировать образ Литвы как ксенофобного государства.
Во время этой операции организуемые правонарушения становятся все более опасными. Уже были установлены попытки насилия против представителей белорусской общины, живущих в Литве. Организаторы данной операции пытаются имитировать деятельность двух противостоящих сил – поддерживающих идеологию литвинизма белорусов и литовцев, которые якобы ведет против них борьбу.
На первом этапе операции политики и общественные деятели Литвы от мнимых сторонников литвинизма и представителей диаспоры белорусов получали письма угрожающего содержания. В социальных сетях распространялись видеоролики, направленные против Литвы, якобы снятые группами литвинистов. С весны 2024 года операция перестала ограничиваться только угрозами в виртуальном пространстве – установки идеологии литвинизма стали распространяться в публичных местах: организаторы стали расклеивать плакаты с лозунгами идей литвинизма (такие как „Вiльня наша!“) и распространять провоцирующие надписи (например, „Литвины идут, литвины уже тут“).
Летом 2024 года начались атаки, имитирующие деятельность групп, действующих против белорусской диаспоры в Литве. Была совершена серия актов вандализма на зданиях Вильнюса, важных для белорусской диаспоры или принадлежащих ее представителям: выбито стекло дверей магазина, принадлежащего гражданину Белоруси, пневматическим оружием прострелено окно белорусской часовни, выбиты окна Центра белорусской культуры и общины. В публичных местах также начали появляться надписи, направленные против демократической оппозиций Белоруси и диаспоры белорусов (например, в августе 2024 года на стене Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) появилась надпись „Тихановская, убирайся из города“).
В 2025 году в социальных сетях начался поиск лиц, которые за финансовое вознаграждение могли бы напасть на представителей белорусской общины, проживающих в Литве. В одном случаи, исполнители операции, притворившись жителями другой страны Европейского Союза, с целью организовать нападение на представителей белорусской диаспоры, искали учащихся в Вильнюсе белорусов, которые согласились бы за вознаграждение сняться в музыкальном клипе.
Молодые белорусы, прочитав заманчивое предложение, согласились приехать в установленное место, где, согласно планам организаторов, они должны были быть избиты. В то же время заказчики контактировали с потенциальными исполнителями задания, передавали им информацию о внешности белорусов, месте и времени встречи, давали конкретные инструкции насильственных действий. Потенциальные исполнители также поощрялись лично искать и напасть на любое лицо белорусской национальности, а преступное деяние зафиксировать видео техникой.
Исполнителей таких задач чаще всего ищут среди пользователей „Телеграм“ каналов и в других популярных среди русскоговорящих жителей Литвы группах в социальных сетях. Также были установлены случаи, когда исполнителей нападений против граждан Белоруси, проживающих в Литве, искали в группах социальных сетей, объединяющих сторонников идеологий правого экстремизма. Такого рода предложениями могут заинтересоваться финансово уязвимые лица: безработные, студенты, лица, получающие небольшой доход, или занимающиеся разными кратковременными работами.
Заказчики с исполнителями чаще всего общаются на русском или английском языке, передаваемые ими тексты на литовском языке являются несвязанными и ненатуральными. Часто сначала предлагается выполнить легкое задание, которое соответствует компетенциям и увлечениям лица – просьбы снять или сфотографировать здания, связанные с диаспорой белорусов или зафиксировать мероприятия оппозиции Белоруси. Предлагая такие задачи, заказчики нередко притворяются представителями белорусской диаспоры или прикрываются мнимыми связями с белорусской оппозицией.
За выполненное задание предлагается вознаграждения криптовалютой (чаще всего „Tether“) или другими способами платежа, которые способны скрыть персональные данные платящего. Вознаграждение выплачивается заказчиками только после получения от исполнителя видеозаписи или фотографии, подтверждающих выполнение задачи. Иногда заказчики просят прислать и GPS координаты мест, где были оставлены надписи или плакаты. Сумма предлагаемого вознаграждения варьируется от пары десятков до нескольких тысяч евро и зависит от сложности задачи, уровня опасности запланированного правонарушения.
Разведка Литвы предупреждает, что деятельность разведывательных служб России и Белоруси остается интенсивной и агрессивной. ДГБ призывает жителей Литвы не поддаваться провокациям вражеских спецслужб. Выполнение такого рода задач несовместимо с интересами национальной безопасности Литвы и может привлечь к административной или уголовной ответственности. В случаи столкновения с подобными случаями призываем обращаться в ДГБ по телефону +370 700 70 007 или по электронной почте pranesk@vsd.lt.