Департамент госбезопасности: враждебные разведки усиливают давление на белорусскую диаспору в Литве

За выполненное задание предлагается вознаграждения криптовалютой (чаще всего „Tether“) или другими способами платежа, которые способны скрыть персональные данные платящего. Вознаграждение выплачивается заказчиками только после получения от исполнителя видеозаписи или фотографии, подтверждающих выполнение задачи. Иногда заказчики просят прислать и GPS координаты мест, где были оставлены надписи или плакаты. Сумма предлагаемого вознаграждения варьируется от пары десятков до нескольких тысяч евро и зависит от сложности задачи, уровня опасности запланированного правонарушения.