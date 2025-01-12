День защитников свободы предлагают включить в список праздников

Если парламент одобрит эту инициативу, то этот день будет включен в список выходных памятных дней.
„День защитников свободы мы празднуем уже больше 30 лет. Чаще всего эта дата выпадает на рабочие дни. Учреждения, школы, детские сады в этот день зажигают свечи на окнах, в этот день проходят разные мероприятия, эти события вспоминают в школах, вузах. Все эти символические акции памяти могли бы проходить в выходной день“, – считает Сквернялис.
По его словам, возможность посетить мероприятия по случаю 13 января, ознакомить молодежь с этим историческим событием и его участниками, показало бы важность этого дня.
„Это одна из важнейших дат современной истории Литвы, которая говорит о защите нашего государства, народа. Мы должны не забывать людей, которые защитили свободу Литвы в ту ночь, а, отдавая им дань памяти, мы должны радоваться тому, что им удалось завоевать. Очень хотелось бы, чтобы общество понимало этот день как большую победу над системой, которая не смогла одолеть множество людей, вооруженных только решимостью“, – писал Сквернялис.
Это не первая попытка объявить День защитников свободы выходным. Парламент прошлого созыва не раз решал этот вопрос.
По нынешним законам, 13 января – День защитников свободы – не является выходным памятным днем.
В 2026 г. Литва отметить юбилейную 35-ую годовщину Дня защитников свободы.