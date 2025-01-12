День защитников свободы предлагают включить в список праздников

Если парламент одобрит эту инициативу, то этот день будет включен в список выходных памятных дней.

„День защитников свободы мы празднуем уже больше 30 лет. Чаще всего эта дата выпадает на рабочие дни. Учреждения, школы, детские сады в этот день зажигают свечи на окнах, в этот день проходят разные мероприятия, эти события вспоминают в школах, вузах. Все эти символические акции памяти могли бы проходить в выходной день“, – считает Сквернялис.

По его словам, возможность посетить мероприятия по случаю 13 января, ознакомить молодежь с этим историческим событием и его участниками, показало бы важность этого дня.