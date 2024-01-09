День защитников свободы: мероприятия и изменения движения транспорта

Пятница, 12 января:
В 8:00 всех жителей Литвы приглашают принять участие в гражданской акции "Память жива, потому что она свидетельствует" и зажечь свечи в окнах зданий, чтобы почтить память защитников свободы.
В 11:00 в Галерее защитников свободы в Сейме состоится торжественное построение защитников свободы.
С 17:00 до 03:00 фасад Вильнюсского кафедрального собора будет освещен фотографиями героев, отдавших свои жизни. Традиционная видеопроекция будет демонстрироваться два вечера подряд — 12 и 13 января.
17.45 в Галерее защитников свободы Литвы и Витражной галерее Сейма состоится концерт, в котором примут участие мужской хор Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса, хор девушек "Carmina bellum" и мужской хор офицерского корпуса Вильнюсского гарнизона "Aidas".
В 18.45 состоится церемония возложения цветов к месту гибели Артураса Сакалаускаса, солдата-добровольца, защищавшего парламент.
В 19.00. На площади Независимости зажгут поминальные костры. Поминальные костры также будут зажжены у Вильнюсской телебашни (17.30) и у здания Национального радио и телевидения Литвы (18.00).
В 19.30 на площади Независимости пройдет "Час Саюдиса".
В 20.00 в храме Св. Иоанна состоится концерт "In Memoriam".
Суббота 13 января:
9 утра — состоится церемония возложения цветов к памятнику 11 марта "Žinia" (Весть), на площади Независимости.
В 10:00 в Зале заседаний Сейма состоится празднование Дня защитников свободы и церемония вручения Премии свободы (по приглашениям).
12 часов на площади Независимости состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага.
В 13.30 — церемония почтения памяти павших на Антакальнисском кладбище.
В 17:30 в Вильнюсском кафедральном соборе будет совершена месса Св. Месса.
Традиционный пробег "На дороге жизни и смерти"
В воскресенье, 14 января, с 11.30 до 13.30 состоится XXX традиционный международный забег "Путь жизни и смерти" в честь павших защитников свободы Литвы.
В полдень участники стартуют на Антакальнисском кладбище на улице Карю Капу и в сопровождении полиции пробегут по улицам Куосу, Юратес, Л. Сапегос, Антакальнис, через Жирмунайский мост, по улице Шейминишкю, проспекту Конституции, улице Т. Нарбутас, проспекту Лайсвес, улицам Асанавичютес, Каволюко и Саусё 13-осиос до Вильнюсской телебашни.
Изменения в движении личного и общественного транспорта
12 января с 18.15 до 21.00 будет запрещено движение на участке проспекта Гедиминаса от улицы А. Гоштауто до улицы Гинею и на участке улицы Гинею от улицы А. Тумено до проспекта Гедиминаса.
13 января с 10.30 до 13.00 будет запрещено движение на участке проспекта Гедиминаса от улицы А. Гоштаутаса до улицы Гинею и на участке улицы Гинею от улицы А. Туменаса до проспекта Гедиминаса.
14 января с 8 утра до 3 часов дня движение транспорта, включая парковку, будет запрещено на улице Саусё 13-осиос.
14 января с 12:00 до 14:00 изменится движение общественного транспорта по маршруту: скорых автобусов 1G, 2G, 3G, 4G, 6G, автобусных маршрутов 5, 7, 10, 21, 24, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 63, 69, 73, 75, 88, 89, а также следующих троллейбусов - 7, 10, 12, 16, 18.
14 января троллейбусы маршрутов 1, 3, 9, 19 не будут ходить с 11.40 до 14.00, а также изменится расписание троллейбусов маршрутов 2, 4, 6, 17.
Более подробную информацию об изменениях маршрутов общественного транспорта можно найти здесь.