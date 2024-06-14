День скорби и надежды: Литва вспоминает о жертвах массовых ссылок

Мероприятия в День скорби и надежды и в День оккупации и геноцида, посвященные памяти трагических потерь и сопротивления, пройдут 14 июня у мемориала Ново-Вильнюсского железнодорожного вокзала.

15 июня 1940 г. началась оккупация Литвы Советским Союзом, который, год спустя, 14 июня 1941 г., начал первые массовые ссылки жителей Литвы в Сибирь. Из страны в вагонах для скота было вывезено более 30 000 человек. За время советской оккупации Литва потеряла в общей сложности около 800 000 человек. Около 300 тыс. человек пережили ужасы коммунистического режима – тюрьмы, лагеря, ссылки в Сибирь и на Крайний Север. Каждый третий арестованный умер от пыток, голода или сурового климата.