2024.06.14 09:41

День скорби и надежды: Литва вспоминает о жертвах массовых ссылок

 
ru.DELFI.lt
Gedulo ir vilties dienos minėjimas / Šarūnės Katinaitės nuotr.
Gedulo ir vilties dienos minėjimas / Šarūnės Katinaitės nuotr.

Литва отметит День скорби и надежды и День оккупации и геноцида – страна вспомнит и почтит память жертв массовых ссылок, проводившихся Советским Союзом. Мероприятия, посвященные Дню скорби и надежды и Дню оккупации и геноцида, начнутся в пятницу в зале заседаний Сейма Акта от 11 марта.

Во время мероприятия выступит спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, ссыльный Альгимантас Симонайтис, историк Паулюс Субачюс, директор музея Каунасского IX форта Марюс Печюлис, режиссер Эгле Сведкаускайте и автор книги „Личности в лабиринтах оккупаций“, ученик мариямпольской Судувской гимназии Алексас Барткус.

За минуту до полудня, в 11.59 час., будет объявлена минута молчания – гражданская акция в память о жертвах оккупации „Да стихнет будничная суета. Услышь. Прислушайся к стуку своего сердца“.

В полдень на столичной площади Независимости состоится церемония поднятия Государственного флага, а сразу после нее пройдет шествие от площади Независимости до улицы Ауку, во время которого планируется возложить цветы к памятникам политзаключенным и ссыльным.

Позже возле Музея оккупаций и борьбы за свободу в столице почти на сутки начнется акция исторической памяти „Память не сошлёшь“.

Tunguskyj Bor kapinės Tomske

Мероприятия в День скорби и надежды и в День оккупации и геноцида, посвященные памяти трагических потерь и сопротивления, пройдут 14 июня у мемориала Ново-Вильнюсского железнодорожного вокзала.

В пятницу вечером пройдет Богослужение в Кафедральном соборе Вильнюса.

Мероприятия по случаю Дня скорби и надежды в пятницу также пройдут в Шяуляй, Мажейкяй, Паланге и других городах Литвы.

15 июня 1940 г. началась оккупация Литвы Советским Союзом, который, год спустя, 14 июня 1941 г., начал первые массовые ссылки жителей Литвы в Сибирь. Из страны в вагонах для скота было вывезено более 30 000 человек. За время советской оккупации Литва потеряла в общей сложности около 800 000 человек. Около 300 тыс. человек пережили ужасы коммунистического режима – тюрьмы, лагеря, ссылки в Сибирь и на Крайний Север. Каждый третий арестованный умер от пыток, голода или сурового климата.

Более 440 000 граждан страны покинули Литву, спасаясь от коммунистического террора.

14 июня в Литве отмечают День скорби и надежды, а 15 июня — День оккупации и геноцида.

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