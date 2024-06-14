День скорби и надежды: Литва вспоминает о жертвах массовых ссылок

Во время мероприятия выступит спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, ссыльный Альгимантас Симонайтис, историк Паулюс Субачюс, директор музея Каунасского IX форта Марюс Печюлис, режиссер Эгле Сведкаускайте и автор книги „Личности в лабиринтах оккупаций“, ученик мариямпольской Судувской гимназии Алексас Барткус.
За минуту до полудня, в 11.59 час., будет объявлена минута молчания – гражданская акция в память о жертвах оккупации „Да стихнет будничная суета. Услышь. Прислушайся к стуку своего сердца“.
В полдень на столичной площади Независимости состоится церемония поднятия Государственного флага, а сразу после нее пройдет шествие от площади Независимости до улицы Ауку, во время которого планируется возложить цветы к памятникам политзаключенным и ссыльным.
Позже возле Музея оккупаций и борьбы за свободу в столице почти на сутки начнется акция исторической памяти „Память не сошлёшь“.
Мероприятия в День скорби и надежды и в День оккупации и геноцида, посвященные памяти трагических потерь и сопротивления, пройдут 14 июня у мемориала Ново-Вильнюсского железнодорожного вокзала.
В пятницу вечером пройдет Богослужение в Кафедральном соборе Вильнюса.
Мероприятия по случаю Дня скорби и надежды в пятницу также пройдут в Шяуляй, Мажейкяй, Паланге и других городах Литвы.
15 июня 1940 г. началась оккупация Литвы Советским Союзом, который, год спустя, 14 июня 1941 г., начал первые массовые ссылки жителей Литвы в Сибирь. Из страны в вагонах для скота было вывезено более 30 000 человек. За время советской оккупации Литва потеряла в общей сложности около 800 000 человек. Около 300 тыс. человек пережили ужасы коммунистического режима – тюрьмы, лагеря, ссылки в Сибирь и на Крайний Север. Каждый третий арестованный умер от пыток, голода или сурового климата.
Более 440 000 граждан страны покинули Литву, спасаясь от коммунистического террора.
14 июня в Литве отмечают День скорби и надежды, а 15 июня — День оккупации и геноцида.