День победы на Антакальнисском кладбище: звучит русская музыка, собираются люди

На том месте, где прежде стоял мемориал советским воинам, стоят красные и белые свечи, устроены композиции из цветов, стоят венки и фотографии погибших на войне.

"Это праздник", – коротко объяснил журналистам Delfi один из посетителей этого места.

Другой собеседник – Валерий – сказал, что пришел почтить память погибших.

"Мой дедушка воевал против фашизма. Это дань памяти людям, воевавшим против фашизма. Ну вот - победа", – сказал Delfi Валерий, прибавив, что когда-то Россия была совсем другой.

"Была другая страна, другие люди. Сравнивать с современной... Это не Советский союз, это разные страны, разные войны... Конечно, сейчас это страшный кошмар, но все иначе. Я думаю, сюда приходят почтить память тех, кто умер тогда", – сказал Валерий.

Он сказал, что у него сердце болит за Украину.