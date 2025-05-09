80-летний мужчина, пришедший на Антакальнисское кладбище, рассказал журналистке агентства Elta, что его отец воевал во Второй мировой войне, поэтому он не может не праздновать этот день. Он говорил по-русски.

Тех, кто шел на кладбище с гвоздиками, встречал мужчина в джемпере с надписью „Россия“ на одной стороне и литовским триколором на другой.

„Ради общей безопасности мира. В 1952 году в первые месяцы такой кампании не было, а на десятый месяц родился выродок Путин, и мы не хотим повторять эту ошибку, поэтому раздаем презервативы“, - заявил информационному агентству Elta представитель организации Видмантас.

В это время возле кладбища раздавали презервативы. Представитель организации „Волки света“ (Šviesos vilkai), проводившей эту акцию, заявил, что презервативы раздаются для того, чтобы такие люди, как президент России Владимир Путин , не рождались.

„Я чту память своего отца, не могу иначе, вся семья празднует. Я передал эту традицию своим детям и внукам“, - сказал мужчина.

Он утверждал, что его отец помогал освобождать Берлин и Прагу.

„Праздновал весь мир. Вы живы только потому, что они умерли“, - сказала журналистам женщина, вытирающая слезы у могил.

У входа на кладбище дежурили сотрудники полиции и службы общественного порядка Вильнюсского самоуправления. Возле могил стоял мусоровоз с надписью „Для гвоздик, свечей и советской ностальгии“.

Другой мужчина, встреченный возле кладбища, рассказал, что его дедушка погиб в Лиепае. Он сказал, что празднует День победы.