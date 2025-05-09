В это время возле кладбища раздавали презервативы. Представитель организации „Волки света“ (Šviesos vilkai), проводившей эту акцию, заявил, что презервативы раздаются для того, чтобы такие люди, как президент России Владимир Путин, не рождались.
„Ради общей безопасности мира. В 1952 году в первые месяцы такой кампании не было, а на десятый месяц родился выродок Путин, и мы не хотим повторять эту ошибку, поэтому раздаем презервативы“, - заявил представитель организации Видмантас.
Тех, кто шел на кладбище с гвоздиками, встречал мужчина в джемпере с надписью „Россия“ на одной стороне и литовским триколором на другой.
80-летний мужчина, пришедший на Антакальнисское кладбище, рассказал журналистке, что его отец воевал во Второй мировой войне, поэтому он не может не праздновать этот день. Он говорил по-русски.
„Я чту память своего отца, не могу иначе, вся семья празднует. Я передал эту традицию своим детям и внукам“, - сказал мужчина.
Он утверждал, что его отец помогал освобождать Берлин и Прагу.
„Праздновал весь мир. Вы живы только потому, что они умерли“, - сказала журналистам женщина, вытирающая слезы у могил.
У входа на кладбище дежурили сотрудники полиции и службы общественного порядка Вильнюсского самоуправления. Возле могил стоял мусоровоз с надписью „Для гвоздик, свечей и советской ностальгии“.
Другой мужчина, встреченный возле кладбища, рассказал, что его дедушка погиб в Лиепае. Он сказал, что празднует День победы.
„Если бы не эти люди, я бы не жил, у меня бы не было образования, не было детей. Я чту этих людей, фашизм поднимает голову, этого не должно быть“, - сказал мужчина.
Дежурили усиленные наряды полиции
В России отмечают День победы над фашизмом, часть русской общины Литвы в этот день обычно посещает Антакальнисское кладбище в могилы участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне Советского Союза.
Как ранее сообщил представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Томас Браженас, полиция отслеживает распространение в электронном пространстве запрещенной символики, а в пятницу в общественных местах будут дежурить усиленные наряды полиции.
Департамент государственной безопасности (ДГБ) предупреждает, что в преддверии 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией российские спецслужбы могут организовать провокации и информационные атаки против Литвы. Как указывает ДГБ, провокации и информационные операции направлены на разжигание страха и паники в обществе, формирование недоверия к государственным решениям и работе институтов.
Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за распространение или демонстрацию нацистской, коммунистической символики, а также символики тоталитарных или авторитарных режимов. Распространение, использование на собраниях, в общественных местах или иная публичная демонстрация флага или герба СССР, или Литовской ССР, флагов, знаков или форменной одежды, советских серпа и молота, советской красной пятиконечной звезды, а также публичное исполнение гимна СССР или Литовской ССР – влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 300 до 700 евро, на руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц – от 600 до 1200 евро.
В России и русских общинах 9 мая отмечается как День победы над нацистской Германией. В то время Европа отмечала окончание Второй мировой войны на день раньше – 8 мая.
После окончания Второй мировой войны Литва осталась в составе оккупировавшего ее Советского Союза, который проводил репрессии против мирных жителей.