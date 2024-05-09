День победы на Антакальнисском кладбище: одиночный пикет, русская музыка, венки и гвоздики

На том месте, где прежде стоял мемориал советским воинам, стоят красные и белые свечи, устроены композиции из цветов, стоят венки и фотографии погибших на войне.
"Это праздник", – коротко объяснил журналистам Delfi один из посетителей этого места.
Другой собеседник – Валерий – сказал, что пришел почтить память погибших.
"Мой дедушка воевал против фашизма. Это дань памяти людям, воевавшим против фашизма. Ну вот - победа", – сказал Delfi Валерий, прибавив, что когда-то Россия была совсем другой.
"Была другая страна, другие люди. Сравнивать с современной... Это не Советский союз, это разные страны, разные войны... Конечно, сейчас это страшный кошмар, но все иначе. Я думаю, сюда приходят почтить память тех, кто умер тогда", – сказал Валерий.
Он сказал, что у него сердце болит за Украину.
"Я против войны. Однозначно сказать, что ты за Путина или за Зеленского - это примитивно, надо знать причины такого поведения одного или другого. Почему люди выбрали Зеленского – Зеленский обещал завершить войну на Донбассе, а что вышло? Тут дать однозначный ответ сложно, но я 100% против войны. Наверное, нет людей, поддерживающих войну – люди гибнут по обе стороны, это кошмар, ужас", – подчеркнул Валерий, который убежден, что Россия напала на Украину.
Он сожалел о решении властей в связи с ограничением преподавания на русском языке.
"В государстве все должны быть равны, а тут получается, что разделяют людей, сеют раздор. Вот осложнили въезд в Беларусь. Если там все так плохо, дай людям поехать и увидеть, что там плохо", – сказал Валерий.
35-летняя женщина, которая пришла на кладбище с семьей, с детьми, сказала, что празднует победу.
"Это такой праздник, каждый год, такая традиция. Война - это плохо, я не за одну из сторон, война - плохо", – сказала Вероника.
"Мне здесь не нравится, нет памятника, негде возложить цветы. Нехорошо, это наша память, наша история, надо уважать людей, они погибли за нас. Политика тут ни при чем, эти люди освободили от фашизма. Фашизм страшнее оккупации. Вы не знаете, а моя бабушка, моя мама знают, как они жили, что такое настоящая оккупация. А это не оккупация, это игра", – сказала Маргарита.
"Мне очень стыдно. Нашу память никто не убьет. Мой дядя - литовец, они на войне как в кино познакомились и поженились. Он здесь похоронен. Он воевал и погиб. Стыдно такой власти, если будут сажать, пусть сажают", – возмущалась Людмила.
Отсутствием памятника была недовольна и другая посетительница кладбища.
"Плохо. В Европе празднуют, во Франции 9 мая – выходной, žлюди вспоминают, В Варшаве, в других местах. А в Литве – сколько убитых было в Литве. Знаете, нам надо рассказывать молодежи, мы в Литве не знаем историю. Моя семья была в оккупации, землю забрали, отдали колхозникам – все это было, это прошло", – сказала она, заметив, что "Вильнюс мог быть, как Варшава".
"Много людей придет, не только вы со своим мнением, но и другие придут", – сказала Ева.
Юрий принес на кладбище какие-то вещи, сказал, готовит выступление. С ним общались полицейские. "Не бойтесь, не бомба. Все в порядке, пожалуйста, не мешайте мне", – сказал он.
Он вытащил самодельный стенд и воткнул его в землю
На нем надпись: "Здесь стоял памятник погибшим антифашистам. Его снесли защитники фашизма!"
"Вам должна рассказать наша пропаганда – неужели не знаете, особенно Литовское телевидение. Оно красиво все расскажет, вы меня не узнаете. Я ничего вам не скажу", – сказал мужчина.
"Это мой митинг, митинг отдельного человека", – сказал Юрий.
На Антакальнисское кладбище пришел и мужчина в майке в цветах Георгиевской ленты, а также Эрика Швенченене, известная в Литве тем, что отправилась в Беларусь c "визитом дружбы" к Александру Лукашенко.
"Если памятник ваших дедов и прадедов снесут, как вы оцените действия тех, кто пришел к власти? Кто пришел к власти? Те, кто проиграл во Второй мировой войне, они думают, что настал их час и такими страшными и нехорошими делами пытаются увековечить себя", – сказала Швенченене.
Между тем, в Каунасе на кладбище в Шанчай спокойно, людей немного.