День названия Литвы - 9 марта, когда язычниками был убит миссионер Брунон

В них сказано, что в этот день язычниками был убит миссионер Брунон (Бонифаций).
Брунон - первый миссионер Литвы, причисленный к лику святых.
В 1001 г. в Равенне (Северная Италия) император Германии Оттон III с приближенными, среди которых был и Брунон, решал вопрос о распространении христианства среди славян. С целью создания новой политической системы Оттон III стремился сплотить вокруг Римской империи все государства, принявшие христианство. Важной опорой в этой миссии должна была стать Польша.
В 1001 г. Брунон прибыл с миссией в Польшу, где изучил и описал жизнь и сподвижничество Адальберта. В связи с успешной миссией в 1004 году был посвящен в архиепископы. В 1008 г. он узнал о Литве, тогда еще мало известной в Западной Европе. На рубеже 1008-1009 годов Брунон был приглашен Болеславом Храбрым в Краков, откуда в сопровождении 18 духовных лиц отправился с новой миссией в Пруссию, где изучал жизнь и нравы балтийских племен. Встретив в одной из областей вождя литовского племени Нетимира, стал уговаривать его и его воинов принять крещение. Нетимир, выслушав пришельцев, объяснил им, что его люди почитают своих богов и чужим верить не хотят.
Согласно преданию, раздраженный Брунон схватил идола язычников и бросил его в огонь. Тогда Нетимир обратился к присутствующим со словами: "Если огонь - испытание истинности веры, то бросьте на костер этого иностранца; если он сгорит, то мы узнаем, что проповедь его лжива, если же останется жив, то мы все немедленно уверуем словам его".
По данным летописца, Брунон был в пламени все время, пока его спутники пропели 7 псалмов, после этого миссионер сошел с костра совершенно невредимым. Это чудо побудило Нетимира и еще около 30 человек из его окружения принять христианство. Но вслед за этим предводитель жрецов, озлобленный происшедшим, казнил и Нетимира, и Брунона вместе с их сподвижниками. По другим источникам, в отсутствие Нетимира его брат Зебеден (Жебедис) по требованию язычников 9 марта 1009 г. казнил Брунона.