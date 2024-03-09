День названия Литвы - 9 марта

В 1001 г. в Равенне (Северная Италия ) император Германии Оттон III с приближенными, среди которых был и Брунон, решал вопрос о распространении христианства среди славян. С целью создания новой политической системы Оттон III стремился сплотить вокруг Римской империи все государства, принявшие христианство. Важной опорой в этой миссии должна была стать Польша .

В 1001 г. Брунон прибыл с миссией в Польшу, где изучил и описал жизнь и сподвижничество Адальберта. В связи с успешной миссией в 1004 году был посвящен в архиепископы. В 1008 г. он узнал о Литве, тогда еще мало известной в Западной Европе. На рубеже 1008-1009 годов Брунон был приглашен Болеславом Храбрым в Краков, откуда в сопровождении 18 духовных лиц отправился с новой миссией в Пруссию, где изучал жизнь и нравы балтийских племен. Встретив в одной из областей вождя литовского племени Нетимира, стал уговаривать его и его воинов принять крещение. Нетимир, выслушав пришельцев, объяснил им, что его люди почитают своих богов и чужим верить не хотят.