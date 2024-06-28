День Ивана Купалы обошелся в Польше на треть дешевле: в Литве даже не ищут варианты

Собеседник рассказал, что усадьбу около озера 21-24 июня на 9 человек они сняли за 725 евро. На продукты и напитки потратили 300-350 евро.
На одного человека без транспорта за три дня вышло по 110-120 евро.
„Рядом с нашим был еще один такой же домик, его тоже арендовали литовцы. в Сейнах в магазине Biedronkа в понедельник было много литовцев, 2/3 машин с литовскими номерами“, – сказал Витаутас, заметив, что усадьба была в 3 часах езды от Вильнюса, около Августова.
Он сказал, что для их компании самыми актуальными были цены на пиво – в польском магазине Lidl некоторые виды пива стоили по 0,52 евро за банку. После обеда все пиво уже было выкуплено. На следующий день пиво уже было по 0,69 евро – это все равно в два раза дешевле, чем в Литве.
По его словам, и вино в Польше в два раза дешевле.
„Мы едем не первый раз, раньше смотрели, всегда получается на треть дешевле, чем в Литве и это если сравнивать с усадьбой похуже. В последнее время в Литву не ездили, это бессмысленно. В польской усадьбе и фурако, и баня, и настольный теннис, все удобства, до озера 7 минут пешком“, – сказал Витаутас.
Он заметил, что его в Польше разочаровал только сам Августов.
„Некоторые говорят, что Августов – польский Друскининкай, милый курортный городок, но это не так. Он больше похож на Шальчининкай“, – возмущался Витаутас.
Основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал Delfi, что дешевле не только в Польше, но и в Латвии – один читатель Pricer.lt указал, что на Йонинес был в Латвии и как минимум напитки там были дешевле.
Что касается Польши, то усадьбы там дешевле, поскольку к малому бизнесу не предъявляют столько требований, как в Литве.
„Возможно, отсюда большой выбор, более низкие цены. У нас все дороже, от регламента на строительство до разных разрешений, сами усадьбы в Литве дороже. Вот и цены выше.
Может, и выбор небольшой. Я слышал, что на Ивана Купалу было много людей, свободную усадьбу было найти нелегко“, - сказал Визицкас.
В Литве акцизы на напитки одни из самых высоких, кроме того, в Польше есть конкуренция между бизнесом.
У нас после запрета на рекламу, конкуренции нет. Можно с вероятностью в 80-90% сказать, что во всех магазинах цена будет одинаково высокой“, - заметил эксперт.
По его словам, то, что деньги на праздники уходят из Литвы в Польшу - давняя проблема.
„Люди тяжело работают, платят большие налоги, а потом часть заработанных денег мы увозим в другую экономику. Государство не получает НДС, собирает меньше акцизов за счет продажи алкоголя. Второй момент - бизнесу не на что развиваться, он не может конкурировать.
Если это будет продолжаться, со временем мы станем неконкурентоспособным краем, где дорого, а денег нет даже на дороги. <...> Мы не развиваемся, уже „съели“ жирок, принялись за мышечную массу“, – считает Визицкас.