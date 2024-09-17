2024.09.17 09:41

День без автомобиля в поезде: скидка на билеты - 90%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
LTG Link
LTG Link
ФОТО: Lietuvos geležinkeliai

Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги, LTG) 22 сентября, в международный День без автомобиля, призывают отметить в поезде, тем самым уменьшая ущерб, наносимый автомобилями природе. На билеты на поезд на этот день будет действовать 90-процентная скидка.

Как сообщает компания, билеты со скидкой уже продаются с 9 сентября.

LTG подчеркивает, что скидка действует на билеты 3 классов, но только на маршруты местного сообщения. Скидку можно объединить с другими доступными льготами, но она не будет распространяться на проездные билеты с определенным сроком действия и подарочные сертификаты.

„Мы хотим убедить наших жителей в том, что необязательно сидеть за рулем автомобиля, чтобы путешествовать. Мы надеемся, что побудим людей оставить автомобили дома и в воскресенье на поезде поехать к друзьям или близким или в любой город Литвы“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.


В этом году такая акция проходит во второй раз.

До этого с такой скидкой продавали билеты на 30 мая.

Скидку в 90% можно получить только при покупке билетов по интернету или в мобильном приложении.

Билеты с 90% скидкой назад не принимаются.

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