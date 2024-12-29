Демограф о важных переменах в Литве: такого никогда прежде не было

„Мы ностальгически представляем, будто всегда этот показатель был хорошим, будто демографический показатель всегда был таки, что гарантировал смену поколения, якобы показатели были комфортными. Мы думаем, что это золотое прошлое, которого мы лишились. Но на деле, если посмотреть, социальная ситуация всегда менялась. Рождаемость, на сколько у нас есть данные с начала XX в., постоянно снижалась“, – сказала Маслаускайте в интервью на Žinių radijas.

Демограф, профессор Кафедры социологии университета им. Витаутаса Великого Маслаускайте сказала, что мы не можем говорить о демографической ситуации в Литве, что она радужная. По ее словам, надо решать, как приспособиться к нынешней демографической ситуации. Социолог заметила, что эти показатели менялись постоянно.

Сейчас в среднем первого ребенка женщины рожают в возрасте 28 лет. В советское время первого ребенка рожали раньше, а в довоенное время ситуация была такой, как сейчас.

„Это изменило место женщины не только в социуме, но и в семье“, – сказала ученый.

„Если взглянуть на ситуацию в странах Евросоюза, то в одних странах это 30, в других 31, в третьих 29 лет. Мы не думаем, что этот возраст будет расти и составит 35 лет. Думаю, такого не будет. Мы видим, что в других странах этот показатель остановился и застыл на месте.

Это свидетельствует о смене социального контекста, в котором люди заключают брак, заводят детей, растят их, потом заводят второго и других детей“, – сказала собеседница.

Она обратила внимание и на то, что изменилось и положение женщины в обществе – женщина работает и уже не отвечает только за домашний очаг.