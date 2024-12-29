Демограф о важных переменах в Литве: такого никогда прежде не было

Государственное агентство данных информирует, что суммарный показатель рождаемости в 2023 году в Литве составлял 1,18, значит, на каждую женщину репродуктивного возраста приходилось 1,18 ребенка.
Самая благоприятная в демографическом плане ситуация бывает, когда этот показатель составляет 2,1.
Демограф, профессор Кафедры социологии университета им. Витаутаса Великого Маслаускайте сказала, что мы не можем говорить о демографической ситуации в Литве, что она радужная. По ее словам, надо решать, как приспособиться к нынешней демографической ситуации. Социолог заметила, что эти показатели менялись постоянно.
„Мы ностальгически представляем, будто всегда этот показатель был хорошим, будто демографический показатель всегда был таки, что гарантировал смену поколения, якобы показатели были комфортными. Мы думаем, что это золотое прошлое, которого мы лишились. Но на деле, если посмотреть, социальная ситуация всегда менялась. Рождаемость, на сколько у нас есть данные с начала XX в., постоянно снижалась“, – сказала Маслаускайте в интервью на Žinių radijas.
По ее словам, общество переживает переход: от деревни к городу, появляются новые возможности перехода по социальной лестнице, достижения какого-то статуса, меняется роль религии, совершенствуются медицинские технологии, женщины могут контролировать рождаемость.
„Процесс рождения ребенка находится под контролем, раньше такого никогда не было“, – заметила Маслаускайте.
По сути, изменилась модель семьи, женщины стали работать.
„Это изменило место женщины не только в социуме, но и в семье“, – сказала ученый.
Сейчас в среднем первого ребенка женщины рожают в возрасте 28 лет. В советское время первого ребенка рожали раньше, а в довоенное время ситуация была такой, как сейчас.
Она заметила, что в разных странах Европы ситуация разная, женщины рожают первого ребенка в 30-31 год.
„Если взглянуть на ситуацию в странах Евросоюза, то в одних странах это 30, в других 31, в третьих 29 лет. Мы не думаем, что этот возраст будет расти и составит 35 лет. Думаю, такого не будет. Мы видим, что в других странах этот показатель остановился и застыл на месте.
Это свидетельствует о смене социального контекста, в котором люди заключают брак, заводят детей, растят их, потом заводят второго и других детей“, – сказала собеседница.
Она обратила внимание и на то, что изменилось и положение женщины в обществе – женщина работает и уже не отвечает только за домашний очаг.
„Если мы представили бы себе, что живем в обществе, где в основе семьи есть только один работающий человек, то это хорошо, могло бы быть хорошо. Но проблема нашего общества в том, что мы еще думаем, что живем в таком обществе. Мы считаем, что мама много времени должна проводить с ребенком, что именно мама в первую очередь отвечает за детей, за семью, за домашний очаг“, – сказала Маслаускайте.
„А если мы думаем, что мы сместились к такому этапу развития общества, живем в таком обществе, где экономика функционирует так, что для выживания семьи нужно, чтобы работали двое, где женщине нужно образование, она его получает, у нее есть профессиональные амбиции, тогда нам нужна такая модель ухода за ребенком, которая поможет такой семье – обои родителям – работать и смотреть за детьми“, – заметила собеседница.
Она подчеркнула, что государство отстает, если не следует переменам: „Семья как институт не приспосабливается к двум вещам, которые диктует экономическая реальность, социальная реальность с образованием женщин и т.д.“.
Почему в некоторых активных семьях бывает больше, чем два ребенка? Будет ли рождаемость в Литве снижаться или будет расти?
Всю передачу можно прослушать здесь.