Дело о поджоге Ikea: молодой человек, обвиняемый в терроризме, признал вину и выразил раскаяние

Молодого человека доставили в суд сотрудники Службы общественной безопасности. Он сидел в зале суда, опустив голову и скрыв лицо под капюшоном.
Допрос подсудимого в суде продолжался почти три часа. После закрытого судебного заседания прокурор Томас Улдукис, поддерживающий государственное обвинение по этому делу, сообщил журналистам, что молодой человек признает свою вину и раскаивается.
„Обвиняемый признал свою вину как в ходе следствия, так и сегодня на допросе в суде. Он дал достаточно подробные показания относительно фактических обстоятельств преступления, в совершении которого его обвиняют. Он раскаивается“, - сказал Т. Улдукис.
Прокурор утверждал, что в суде подсудимому задали вопрос, осознавал ли он последствия своих действий, когда пытался поджечь магазин Ikea. Правда, Т. Улдукис не раскрыл, какой ответ дал молодой человек.
„Это вопрос оценки, нужно учитывать его социальную зрелость и его ответы. Суд сделает эти выводы“, - заявил прокурор.
Просит продлить арест еще на два месяца
Т. Улдукис подтвердил, что после завершения допроса обвиняемого в пятницу он обратился к суду с ходатайством о продлении избранной в отношении молодого человека меры пресечения, то есть ареста, еще на два месяца.
„Прокурор ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей, поскольку эти цели не могут быть достигнуты другими мерами пресечения. Поскольку обвиняемый в совершении преступления является несовершеннолетним, закон предусматривает максимальное продление срока содержания под стражей до двух месяцев. Мы запросили два месяца“, - пояснил прокурор.
Решение о применении меры пресечения в отношении обвиняемого суд огласит в понедельник.
Обвиняемый находится под стражей уже почти год – с 13 мая прошлого года.
Как сообщалось ранее, обвиняемый в терроризме гражданин Украины на момент совершения преступления был несовершеннолетним, поэтому ему не может быть назначено наказание более 10 лет лишения свободы.
Прокурор Т. Улдукис на вопрос о том, будет ли подсудимый отбывать наказание в виде лишения свободы, если суд его вынесет, в Литве, заявил, что пока рано давать ответ на этот вопрос, поскольку, как отметил прокурор, не исключено, что в других странах могут проводиться „иные разбирательства“ в отношении молодого человека.
Ждем ответа от польских правоохранительных органов
Как сообщалось ранее, в Польше арестован еще один человек, связываемый с поджогом магазина Ikea. По словам прокурора Т. Улдукиса, в настоящее время ожидается решение польских правоохранительных органов относительно того, согласятся ли они перенять уголовное преследование вышеуказанного лица. По его словам, в случае получения положительного ответа его будут судить в Польше по обвинению в терроризме.
Также по этому делу был объявлен международный розыск нескольких лиц.
В суд подан и гражданский иск на сумму 485 тыс. евро о возмещении ущерба, причиненного магазину Ikea.
За преступления молодым людям предлагали 10 тыс. евро и автомобиль BMW
В марте прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором гражданин Украины, действовавший в интересах России, обвинялся в пожаре, произошедшем в торговом центре Ikea в Вильнюсе 9 мая прошлого года. На момент совершения предполагаемого преступления обвиняемый был несовершеннолетним. По данным дела, в магазине было заложено взрывное устройство с таймером, что привело к взрыву и пожару на следующий день. Правоохранительные органы называют этот инцидент террористическим актом.
По данным прокуратуры, преступные действия были совершены террористической группой, а теракт, возможно, был организован и заказан лицами, связанными с российскими спецслужбами. Еще один человек связан с поджогом Ikea, но он задержан и предстанет перед судом в Польше.
По данным правоохранительных органов, молодым людям за поджог магазина Ikea обещали около 10 тыс. евро и автомобиль BMW.