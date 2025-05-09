Дело о поджоге Ikea: молодой человек, обвиняемый в терроризме, признал вину и выразил раскаяние

Прокурор утверждал, что в суде подсудимому задали вопрос, осознавал ли он последствия своих действий, когда пытался поджечь магазин Ikea. Правда, Т. Улдукис не раскрыл, какой ответ дал молодой человек.

„Обвиняемый признал свою вину как в ходе следствия, так и сегодня на допросе в суде. Он дал достаточно подробные показания относительно фактических обстоятельств преступления, в совершении которого его обвиняют. Он раскаивается“, - сказал Т. Улдукис.

Допрос подсудимого в суде продолжался почти три часа. После закрытого судебного заседания прокурор Томас Улдукис, поддерживающий государственное обвинение по этому делу, сообщил журналистам, что молодой человек признает свою вину и раскаивается.

Молодого человека доставили в суд сотрудники Службы общественной безопасности. Он сидел в зале суда, опустив голову и скрыв лицо под капюшоном.

„Прокурор ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей, поскольку эти цели не могут быть достигнуты другими мерами пресечения. Поскольку обвиняемый в совершении преступления является несовершеннолетним, закон предусматривает максимальное продление срока содержания под стражей до двух месяцев. Мы запросили два месяца“, - пояснил прокурор.

Т. Улдукис подтвердил, что после завершения допроса обвиняемого в пятницу он обратился к суду с ходатайством о продлении избранной в отношении молодого человека меры пресечения, то есть ареста, еще на два месяца.

„Это вопрос оценки, нужно учитывать его социальную зрелость и его ответы. Суд сделает эти выводы“, - заявил прокурор.

Прокурор Т. Улдукис на вопрос о том, будет ли подсудимый отбывать наказание в виде лишения свободы, если суд его вынесет, в Литве, заявил, что пока рано давать ответ на этот вопрос, поскольку, как отметил прокурор, не исключено, что в других странах могут проводиться „иные разбирательства“ в отношении молодого человека.

Как сообщалось ранее, обвиняемый в терроризме гражданин Украины на момент совершения преступления был несовершеннолетним, поэтому ему не может быть назначено наказание более 10 лет лишения свободы.

Обвиняемый находится под стражей уже почти год – с 13 мая прошлого года.

Как сообщалось ранее, в Польше арестован еще один человек, связываемый с поджогом магазина Ikea. По словам прокурора Т. Улдукиса, в настоящее время ожидается решение польских правоохранительных органов относительно того, согласятся ли они перенять уголовное преследование вышеуказанного лица. По его словам, в случае получения положительного ответа его будут судить в Польше по обвинению в терроризме.

Также по этому делу был объявлен международный розыск нескольких лиц.

В суд подан и гражданский иск на сумму 485 тыс. евро о возмещении ущерба, причиненного магазину Ikea.

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